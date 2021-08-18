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Анна Михалкова станет майором полиции в сериале «Васнецова»

18 августа
2021 год

Новости кино >>
18 августа 2021
В Калининграде начались съемки сериала «Васнецова» с Анной Михалковой в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Анна Михалкова станет майором полиции в сериале «Васнецова»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Героиня Михалковой — майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова, которая возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни.

В сериале также заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Режиссером «Васнецовой» стал Алексей Андрианов, работавший над проектами «Грозный» и «София».
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