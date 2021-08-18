Ольга Гришина и Михаил Химичев выполнили «Тонкую работу»

Главная героиня Лина на первый взгляд живет самой заурядной жизнью: работает преподавателя французского в престижной гимназии и проводит время с семьей – мужем Борисом и дочерью Настей. Правда, супруг одержим идеей организовать свой бизнес, а взятые им кредиты выплачивает Лина. Когда в дом заявляются коллекторы, женщине приходится устроиться домработницей в обеспеченную семью Караваевых, чтобы оставаться на плаву. Однако и здесь поджидают испытания: героине необходимо рискнуть жизнью, чтобы узнать тайну прошлого и спасти свою любовь.
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