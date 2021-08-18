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Ольга Гришина и Михаил Химичев выполнили «Тонкую работу»

18 августа
2021 год

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18 августа 2021
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Тонкая работа» с Ольгой Гришиной и Михаилом Химичевым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который занимается производством проекта.

Ольга Гришина и Михаил Химичев выполнили «Тонкую работу»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Лина на первый взгляд живет самой заурядной жизнью: работает преподавателя французского в престижной гимназии и проводит время с семьей – мужем Борисом и дочерью Настей. Правда, супруг одержим идеей организовать свой бизнес, а взятые им кредиты выплачивает Лина. Когда в дом заявляются коллекторы, женщине приходится устроиться домработницей в обеспеченную семью Караваевых, чтобы оставаться на плаву. Однако и здесь поджидают испытания: героине необходимо рискнуть жизнью, чтобы узнать тайну прошлого и спасти свою любовь.

В сериале также сыграли Анастасия Цымбалару, Ольга Радчук, Артем Плендер, София Кондратюк, Владимир Заец, Наталка Денисенко, Александра Сизоненко, Алексей Хильский, Валерия Товстолес и другие.
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