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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выходит на экраны с 25 сентября

18 августа
2021 год

Новости кино >>
18 августа 2021
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», отмеченный гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, выйдет в прокат 25 сентября — одновременно с российской премьерой на «Кинотавре». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выходит на экраны с 25 сентября

По сюжету действие разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь (Милана Агузарова) он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. И разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем представлялось.

Режиссер из Нальчика Кира Коваленко – выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. Ее дебютный фильм «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера был представлен на международном кинофестивале в Таллине 2016 году. Картина «Разжимая кулаки» стала второй полнометражной работой Коваленко.
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