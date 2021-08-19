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Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»

19 августа
2021 год

Новости кино >>
19 августа 2021
Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдет с 10 по 12 сентября в Иваново, объявил обновленную конкурсную программу из 14 премьерных проектов. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»
фото: "Вертинский"

Фестиваль должен был состояться в июне, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки его перенесли на сентябрь и состав участников изменился. Так, в программу вошли новый режиссерский проект Анны Пармас «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в роли надзирательницы колонии-поселения, куда однажды попадают ее богатые родственники. Пармас также выступила соавтором сценария сериала Дуни Смирновой «Вертинский» о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора, которого сыграл Алексей Филимонов.

Женщины-режиссеры сняли треть конкурсной программы нынешнего «Пилота». Помимо работ Пармас и Смирновой на фестивале будет представлена остросоциальная драма «Чиновница» Оксаны Карас о работнице регионального Минздрава с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем. А также новая работа Таисии Игуменцевой «Самое безопасное место», драма Флюзы Фархшатовой «Сын» о поисках пропавшего ребенка и попытках его вернуть после нескольких лет разлуки, и режиссерский дебют комедианток Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Ароновой «Мне плевать, кто вы» с Денисом Власенко (Happy End) в роли парня, по совету психолога съезжающего от мамы в квартиру, которую семья сдает посуточно.

Власенко исполнил одну из главных ролей и в сериале «Стрим» Рустама Ильясова, поставившего «Трудных подростков». «Стрим» рассказывает о тинейджере, решающем на вопрос «как дела в школе» начать вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день.

Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»
фото: "Солдаут"

Молодежной тематике будет посвящено музыкальное драмеди «Солдаут» Ивана Плечева о молодом рэпере, которого сыграл Глеб Калюжный. Подростки станут одними из главных героев масштабной антиутопии «Наследие», где вместе с учеными в исполнении Алексея Серебрякова и Егора Бероева они постараются остановить вымирание человечества. Также в конкурсе — «Ева, рожай!» Клима Шипенко об успешной и независимой героине (Елена Подкаминская) в поисках настоящего женского счастья, «Братья» шоураннера Ильи Куликова о простом полицейском и его брате-актёре, который использует истории с его службы в своей актёрской работе

За детективную и мистическую составляющие в программе фестиваля отвечают проекты «Моя большая тайна» Никиты Грамматикова с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным о расследовании убийства студентки, «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой и «Отец Сергий», в котором Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко будут вместе охотиться на нечисть.

Победителей фестиваля определит жюри в составе представителей отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди артистов, продюсеров, режиссеров и сценаристов и вручат свой спецприз. Зрителям также предстоит выбрать лучший пилот.
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Алексей АграновичАнатолий БелыйЕгор БероевМаксим ВиторганДенис ВласенкоНикита ГрамматиковТаисия ИгуменцеваРустам Ильясов (II)Лукерья ИльяшенкоГлеб КалюжныйОксана КарасИлья КуликовЕлена ЛядоваРоман МаякинАнна МихалковаАнна ПармасЕлена ПодкаминскаяАлексей СеребряковАвдотья СмирноваЕвгений СтычкинАглая ТарасоваВиктория ТолстогановаФлюза ФархшатоваАлексей ФилимоновЕвгений ЦыгановЮрий ЧурсинКлим Шипенко
фильмы
SOLD OUTВертинскийВне себяИсправление и наказаниеМоя большая тайнаОтец СергийТрудные подросткиЧиновница

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Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота» фотографии
Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота» фотографии
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