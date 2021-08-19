Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»

Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдет с 10 по 12 сентября в Иваново, объявил обновленную конкурсную программу из 14 премьерных проектов. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: "Вертинский"
Фестиваль должен был состояться в июне, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки его перенесли на сентябрь и состав участников изменился. Так, в программу вошли новый режиссерский проект Анны Пармас «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в роли надзирательницы колонии-поселения, куда однажды попадают ее богатые родственники. Пармас также выступила соавтором сценария сериала Дуни Смирновой «Вертинский» о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора, которого сыграл Алексей Филимонов.
Власенко исполнил одну из главных ролей и в сериале «Стрим» Рустама Ильясова, поставившего «Трудных подростков». «Стрим» рассказывает о тинейджере, решающем на вопрос «как дела в школе» начать вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день.
фото: "Солдаут"
Молодежной тематике будет посвящено музыкальное драмеди «Солдаут» Ивана Плечева о молодом рэпере, которого сыграл Глеб Калюжный. Подростки станут одними из главных героев масштабной антиутопии «Наследие», где вместе с учеными в исполнении Алексея Серебрякова и Егора Бероева они постараются остановить вымирание человечества. Также в конкурсе — «Ева, рожай!» Клима Шипенко об успешной и независимой героине (Елена Подкаминская) в поисках настоящего женского счастья, «Братья» шоураннера Ильи Куликова о простом полицейском и его брате-актёре, который использует истории с его службы в своей актёрской работе
Победителей фестиваля определит жюри в составе представителей отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди артистов, продюсеров, режиссеров и сценаристов и вручат свой спецприз. Зрителям также предстоит выбрать лучший пилот.
обсуждение >>