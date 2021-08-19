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Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу

19 августа
2021 год

Новости кино >>
19 августа 2021
Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 27 по 31 августа 2021 года. Публичная программа в этом году включает в себя, помимо кино, два выставочных проекта, аудиоспектакль про Юрьевец и Андрея Тарковского «Около детства», а также книжную ярмарку и лекторий «Картина мира». Тема фестиваля – «Сказка как документ».

Площадками станут территория бывшего пивоваренного завода в Юрьевце, кинотеатр «Лодзь» и большая городская ярмарка в Иванове, а также кинозалы в малых городах Ивановской области. Среди гостей режиссеры Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Семен Серзин, Александр Молочников и Даниэла Рыбакьян.

Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу
фото: фестиваль "Зеркало"

Открытие фестиваля состоится в День российского кино 27 августа в Юрьевце — городе, где провел свое детство Андрей Арсеньевич Тарковский. Ведущим церемонии открытия станет режиссер, актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович. Музыканты открытия – диджей и звонарь Филипп Горбачев и группа «КОЛОКОЛ». Сочетание электронной музыки с колокольным звоном зададут камертон всему фестивалю.

В основном конкурсе «Зеркала» представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. Нашу страну в конкурсной программе представят две картины. «Совесть» Алексея Козлова получила сразу три награды Шанхайского фестиваля в июне этого года. Фильм «…И будет дочь» Сергея Кудрявцева зрители «Зеркала» увидят первыми в России и в мире.

В жюри XV МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало» вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино «Revolver» Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).

Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу
фото: кадр из фильма "...и будет дочь"

Тема «Сказка как документ» выросла из традиционной программы фестиваля «Костюм в кино» Надежды Васильевой-Балабановой, которая как художник по костюмам выпустила в этом году два фильма-сказки: «Конек-Горбунок» Олега Погодина и «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Оба эти фильма зрители смогут увидеть на фестивале. Этой же теме посвящен в этом году анимационный кампус «Зеркала» для учащихся художественных школ Ивановской области – «Чудо! Тайна! Достоверность».

Традиционная программа «Тарковский контекст» в этом году посвящена 70-летию Александра Сокурова. В программу войдут авторские цифровые реставрации его классических произведений, а также дебютные работы его учеников в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, которые мастер представит лично. Также на фестивале «Зеркало» будет отмечаться 75-летие Александра Кайдановского.

В программу российского кино «Свои» в этом году вошли шесть фильмов: «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко и «Шум» Даниэллы Рыбакьян. В программу «Большая тройка», где представлены по фильму с главных фестивалей мира – Берлин, Канн, Венеция – вошли «Безумное кино» Раду Жуде, «Искушение» Пола Верховена, а также фильм «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу
фото: кадр из фильма "Последняя милая Болгария"

Доступ зрителей на кинопоказы будет открыт для всех желающих, с обеспечением необходимой социальной дистанции. В ивановском кинотеатре «Лодзь» вход на кинопоказы будет осуществляться по билетам, на остальных площадках фестиваля вход на показы свободный (количество мест ограничено).

Один из ключевых проектов — аудиоспектакль «Около детства», подготовленный проектом «Место» и посвященный городу Юрьевец. 27, 28 и 29 августа жители и гости Юрьевца смогут отправиться на прогулку по городу с аудиогидом и увидеть различные арт-объекты. Аудиоспектакль создан на материалах бесед с жителями Юрьевца, которые хранят память об удивительной истории города детства Андрея Тарковского. Город предстает в качестве музея детства под открытым небом, по экспозиции которого зрители двигаются в направлении невозвратного времени. Каждая точка экспозиции – это точка воспоминаний о детстве и юности жителей города, рифма к образу ребенка из фильмов Андрея Тарковского. В прогулке, организованной как променад от точки до точки, зрители слышат реальные истории юрьевчан и через художественные объекты смотрят на застывшие кадры из фильмов Тарковского, развернутых на город.

Фильмом закрытия фестиваля станет новая работа режиссера и основательницы журнала «Сеанс» Любови Аркус «Кто тебя победил никто» (в формате work-in-progress): фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох и затонувшей Атлантиды советского кинематографа. Также на церемонии закрытия «Зеркала» в кинотеатре «Лодзь» Любовь Аркус получит приз за вклад в киноискусство.

Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу
фото: фестиваль "Зеркало"

28−29 августа город Иваново отмечает свое 150-летие. В эти дни на набережной реки Уводь будет проходить Большая городская праздничная ярмарка, которая станет площадкой, отражающей жизнь города и региона. Часть пространства займет большой шатер кинофестиваля «Зеркало» с ярмаркой интеллектуальной литературы и лекционной программой.

Подробнее об этих и других мероприятиях, а также расписание фильмов и всех активностей — на официальном сайте «Зеркала».
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персоны
Алексей АграновичЛюбовь АркусБакур БакурадзеНадежда Васильева (II)Алла ДемидоваАндрей ЗайцевАлександр КайдановскийАлексей КозловСергей Кудрявцев (II)Рената ЛитвиноваАлександр МолочниковВадим ПерельманОлег ПогодинДаниэлла РыбакьянСемён СерзинАлександр СокуровАндрей ТарковскийАлексей Федорченко
фильмы
...и будет дочьБлокадный дневникИскушениеКонёк-горбунокМартин ИденНеудачный трах, или Безумное порноПоследняя "Милая Болгария"Северный ветерСкажи ейСовестьУроки фарсиЧеловек из ПодольскаШум

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