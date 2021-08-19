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Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых

19 августа
2021 год

Новости кино >>
19 августа 2021
В Москве начались съемки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», шоураннером которого выступает писатель и журналист Михаил Зыгарь. Премьера шестисерийной антологии состоится осенью этого года на more.tv, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых
фото: Пресс-служба more.tv

В основу проекта легли пять сказок Пушкина, одна из которых будет адаптирована в два эпизода. Их действие развернется в наши дни, а знакомые образы станут еще понятнее: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.

Каждая сказка будет поставлена своим режиссером. Так, Ксения Зуева вместе со сценаристом Женей Беркович превратят «Рыбку» в романтическую комедию из 2010-х. Главные роли в этой сказке исполнят Ингеборга Дапкунайте, Лолита Милявская, Дарья Жовнер, Денис Шведов, Павел Попов и другие.

Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых
фото: Пресс-служба more.tv

По словам создателей проекта, пушкинские архетипы в этом сериале сплетаются с технофобией «Черного зеркала», порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса и хмурой российской действительностью, напоминающей о дилогии «Брат».

Помимо Зыгаря в числе продюсеров сериала — Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Нателла Крапивина и Жора Крыжовников. Производством «Сказок» занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией «Вейк Ап Продакшн» по заказу more.tv.
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Ингеборга ДапкунайтеДарья ЖовнерКсения ЗуеваМихаил ЗыгарьНателла КрапивинаЖора КрыжовниковЛолита МилявскаяВячеслав МуруговПавел ПоповМаксим РыбаковДенис Шведов
фильмы
Сказки Пушкина. Для взрослых

фотографии >>
Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых фотографии
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