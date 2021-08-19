Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых

В Москве начались съемки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», шоураннером которого выступает писатель и журналист Михаил Зыгарь. Премьера шестисерийной антологии состоится осенью этого года на more.tv, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.
фото: Пресс-служба more.tv
В основу проекта легли пять сказок Пушкина, одна из которых будет адаптирована в два эпизода. Их действие развернется в наши дни, а знакомые образы станут еще понятнее: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.
По словам создателей проекта, пушкинские архетипы в этом сериале сплетаются с технофобией «Черного зеркала», порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса и хмурой российской действительностью, напоминающей о дилогии «Брат».
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