Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых

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19 августа Киностудия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом Фильмы «золотой коллекции» останутся под управлением государства

19 августа Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу В программе кино, две выставки театральный проект и книжная ярмарка

19 августа Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота» Смотр пройдет с 10 по 12 сентября в Иваново