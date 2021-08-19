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Киностудия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом

19 августа
2021 год

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19 августа 2021
«Союзмультфильм» получил новое юридическое лицо, преобразовавшись в акционерное общество из федерального государственного унитарного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Киностудия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом
фото: Михаил Терещенко / ТАСС

После завершения госрегистрации Росимущество выставит от 75% акций на продажу, а оставшуюся часть оставит в собственности государства. Председателем Совета директоров АО ««Союзмультфильм» назначена Юлиана Слащева, а генеральным директором — Борис Машковцев.

Фильмы «золотой коллекции» останутся под управлением государства. Права на новые картины, созданные после 2003 года, будут принадлежать киностудии. Процесс выплат авторских вознаграждений изменится. «Союзмультфильм» разрабатывает правовой механизм, согласно которому авторы смогут получить дополнительные средства.

«На сегодняшний день организационно-правовая форма ФГУП, актуальная несколько десятков лет назад, утратила свою эффективность: если в турбулентные 1990-е годы государству был приоритетен усиленный контроль над особо ценными активами, то сейчас оно заинтересовано в поступательном развитии ряда предприятий, повышении их экономической эффективности, и активно растущая анимационная индустрия здесь не исключение. «Союзмультфильм» намерен в ближайшие годы стать заметным игроком на мировом рынке, а в условиях ФГУП заключение крупных партнерств как на национальном, так и на международном рынке — невыполнимая задача», — отметила Юлиана Слащева.
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