Киностудия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом

анонс

19 августа Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов и Лолита Милявская станут героями «Сказок Пушкина» для взрослых Михаил Зыгарь поместит персонажей русской литературы в наши дни

19 августа Юбилейный фестиваль «Зеркало» объявил свою «сказочную» программу В программе кино, две выставки театральный проект и книжная ярмарка

19 августа Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота» Смотр пройдет с 10 по 12 сентября в Иваново