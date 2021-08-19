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Стартовали съемки комедийной антиутопии «Два холма» о матриархальном мире, где почти все мужчины вымерли

19 августа
2021 год

Новости кино >>
19 августа 2021
В Московской области начались съемки оригинального сериала START «Два холма» в жанре комедийной антиутопии. Главные роли исполняют Пелагея Невзорова и Никита Кологривый, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Стартовали съемки комедийной антиутопии «Два холма» о матриархальном мире, где почти все мужчины вымерли
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Действие проекта разворачивается в мире, где в результате биологической войны почти все мужское население вымерло. Женщины недолго погоревали, а потом объединились и создали новое общество — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.

Однако не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского общества оказывается под угрозой, когда учительница Рада (Невзорова) из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру (Кологривый).

Стартовали съемки комедийной антиутопии «Два холма» о матриархальном мире, где почти все мужчины вымерли
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Для комика Андрея Скорохода, который сыграет обитателя постапокалиптического мужского коллектива, «Два холма» станут сериальным дебютом. Также в проекте заняты Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и другие.

«Сериале показывает, что различия между мужчиной и женщиной могут приводить не только к взаимному интересу, но и к кризисным ситуациям, а любые крайности, будь то патриархат или матриархат — опасны. Мы рассказываем, как важно гендерное равенство, что партнеры должны уважать и ценить друг друга, ведь только любовь может привести к каким-то положительным результатам в обществе», — отметил режиссер Дмитрий Грибанов.
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