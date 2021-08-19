Павел Прилучный и Ирина Розанова снялись в фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция»

В центре сюжета оказываются самые обычные люди – Максим (Прилучный) и Валентина (Розанова). Он ищет способ заработать денег, она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели. Это Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет — в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место в Раю олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.
«Это было драйвово! Прекрасный сценарий, великолепные партнеры, потрясающий режиссер и лучшая команда. Работалось легко и весело. Жаль, что все так быстро закончилось. Настаиваю на втором сезоне!» — поделился Павел Прилучный.
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