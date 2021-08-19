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Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

19 августа
2021 год

Новости кино >>
19 августа 2021
XXIX фестиваль российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 27 августа по 2 сентября в Выборге, объявил программу. Как сообщает пресс-служба смотра, фильмом открытия станет новая работа режиссера Алексея Германа-младшего «Дело».

Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

В конкурс игрового кино вошли 11 картин — «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко, «Первый снег» Натальи Кончаловской, «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» Дмитрия Тархова и Армена Акопяна, «Белый кит» Татьяны Федоровской, «Вертолет» Михаила Лукачевского, «Второе солнце» Рината Ташимова, «Земун» Эдуарда Жолнина, «Капкан» Галины Узаровой, «Продление жизни» Дмитрия Фальковича, «Рапана» Виталия Суслина и «Сон» Марии Батовой. Работы оценят Дарья Жовнер, Дмитрий Савельев, Юрий Обухов, Дмитрий Муляр и председатель жюри Лариса Садилова.

В секции «Выборгский счет» будут представлены фильмы-лауреаты российских и зарубежных фестивалей: «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, отмеченная за режиссуру на 43-м ММКФ, «Конец фильма» Владимира Котта, «Мишень» Александры Бутор и «Афины» Игоря Ерохина.

Также на фестивале пройдут конкурсы анимационного и документального кино, ретроспектива Виктора Тихомирова, спецпоказы, презентация незавершенных проектов, деловая программа и другие мероприятия. Символом смотра станет образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны». В этом году со дня рождения артиста исполняется сто лет.
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Александра БуторАлексей Герман (младший)Алексей ГерманДарья ЖовнерЭдуард ЖолнинВладимир КоттМихаил ЛукачевскийДмитрий МулярЮрий НикулинЮрий ОбуховДмитрий СавельевЛариса СадиловаВиталий СуслинРинат ТашимовВиктор ТихомировДмитрий ФальковичАлексей ФедорченкоИлья Хотиненко
фильмы
Асфальтовое солнцеБелый китДвадцать дней без войныДелоКонец фильмаПоследняя "Милая Болгария"

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