Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

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Павел Прилучный и Ирина Розанова снялись в фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция»

19 августа

Стартовали съемки комедийной антиутопии «Два холма» о матриархальном мире, где почти все мужчины вымерли

В проекте заняты Никита Кологривый, Пелагея Невзорова и комик Андрей Скороход