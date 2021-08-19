Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

XXIX фестиваль российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 27 августа по 2 сентября в Выборге, объявил программу. Как сообщает пресс-служба смотра, фильмом открытия станет новая работа режиссера Алексея Германа-младшего
«Дело
».
В конкурс игрового кино вошли 11 картин — «Асфальтовое солнце
» Ильи Хотиненко
, «Первый снег
» Натальи Кончаловской, «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
» Дмитрия Тархова и Армена Акопяна, «Белый кит
» Татьяны Федоровской, «Вертолет
» Михаила Лукачевского
, «Второе солнце
» Рината Ташимова
, «Земун
» Эдуарда Жолнина
, «Капкан
» Галины Узаровой, «Продление жизни
» Дмитрия Фальковича
, «Рапана
» Виталия Суслина
и «Сон
» Марии Батовой. Работы оценят Дарья Жовнер
, Дмитрий Савельев
, Юрий Обухов
, Дмитрий Муляр
и председатель жюри Лариса Садилова
.
В секции «Выборгский счет» будут представлены фильмы-лауреаты российских и зарубежных фестивалей: «Последняя «Милая Болгария
» Алексея Федорченко
, отмеченная за режиссуру на 43-м ММКФ, «Конец фильма
» Владимира Котта
, «Мишень
» Александры Бутор
и «Афины
» Игоря Ерохина.
Также на фестивале пройдут конкурсы анимационного и документального кино, ретроспектива Виктора Тихомирова
, спецпоказы, презентация незавершенных проектов, деловая программа и другие мероприятия. Символом смотра станет образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина
из фильма Алексея Германа
«Двадцать дней без войны
». В этом году со дня рождения артиста исполняется сто лет.
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