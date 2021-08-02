«Выжившие» с Алексеем Филимоновым и Артуром Смольяниновым выйдут в Okko 12 августа

Эксклюзивная премьера оригинального драматического восьмисерийного триллера Андрея Прошкина «Выжившие» состоится в Okko 12 августа, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
Это рассказ о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трёх часов. Только такой режим дает шанс на сохранение человеческого общества.
«Мы поняли, что в сложившейся ситуации делать фантастический фильм наверное неправильно и попробовали, сохранив изначальную задумку и сюжет, сделать наших героев более достоверными и близкими зрителю. Соответственно, подобралась прекрасная команда актёров, с которыми мне было не только интересно работать, но и наблюдать за тем, как индивидуальности собираются вместе. Это довольно тяжёлая работа и мне очень хочется верить, что плод наших трудов вызовет интерес у зрителей мультимедийного сервиса Okko», — говорит режиссёр сериала Андрей Прошкин.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
У «Выживших» уникальная структура: помимо основного сериала существует еще восемь веб-сериалов о том, как люди существуют в условиях уже случившегося апокалипсиса. Их действие развивается параллельно, при этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются.
«Наш проект рассказывает про эпидемию и про то, как люди пытаются понять границы территории поражения и как они могут спастись. Сам проект попал в абсолютно абсурдную ситуацию, потому что он задумывался до пандемии, Александром Лунгиным уже был написан поэпизодник и в этот момент случился локдаун. Мы оказались в странной актуальности, потому что я не очень люблю проекты, которые быстро реагируют на то, что происходит вокруг. Обычно, это получается не очень адекватно, потому что это задача журналистики, а не работа сценаристов или режиссёров. Но, когда за диалоги взялись Роман Волобуев и Елена Ванина, начала происходить очень интересная вещь. Они начали привносить свои свежие впечатления про то, что происходило с ними самими: их сидение дома, их страхи, их размышления о новых рамках жизни, новом мироустройстве, о том, что надо перестраивать мозги и так далее. Вот эти новые ощущения вошли в ткань готовой структуры, но при этом они как-то преобразились в интересную сторону, из-за сильного невольно личного подключения наших авторов», — рассказал креативный продюсер сериала Борис Хлебников.
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