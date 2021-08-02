Расселл Кроу снимает триллер о покере

Расселл Кроу
взялся за постановку триллера «Покерфейс» (Poker Face). В соответствии со строгими рекомендациями по безопасности от коронавируса съёмки сейчас проходят в окрестностях Сиднея и в студии Fox Studios, уточняет Variety
.
Действие картины разворачивается в мире покера с высокими ставками и международных финансов. Кроу предстанет перед зрителями в качестве миллиардера, ввязавшегося в рискованную карточную игру.
По сценарию события должны были происходить в Майами, но по просьбе звезды место действия перенесли в Сидней, и теперь в фильме можно будет увидеть впечатляющие достопримечательности города. В картине также запланирована автомобильная погоня по всему Сиднею. Компанию исполнителю главной роли составят Лиам Хемсворт
, Эльза Патаки
и фронтмен Wu-Tang Clan RZA, давний друг Кроу. Согласно сиднейской прессе, Патаки играет крупье.
Кроу дебютировал в качестве режиссёра в 2014 году, сняв военную драму «Искатель воды
».
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