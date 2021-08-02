Михаил Евланов стал «Крысоловом»

По сюжету Егор Булатов (Евланов) перешёл на новую работу после смерти лучшего друга и напарника по службе Николая Карпенко, который, по предположению Егора, погиб по вине кого-то из своих. Постоянно мучающая совесть и желание найти «крысу» помогают ему стать лучшим следователей. Собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Снимал проект Александр Сальников, молодой талантливый режиссёр. Это история про людей, которые работают в полиции, а точнее – в немного вымышленном органе, дабы избежать какой-либо конкретики. Это и не так важно, ведь суть проекта не в полиции, а в людях. Дружба, месть, любовь, одиночество – всё это вобрала в себя картина. Мой персонаж – человек, который вырос в 90-е, у него были свои видения на этот мир и свою судьбу. Его мечта не сбылась, то, к чему он стремился и шёл не сложилось, и остаётся только жить с тем, что есть. Ему надо жить с тем, что он потерял друзей, любовь, себя и остался у разбитого корыта. На самом деле, это история про каждого второго человека, который куда-то бежит, стремится к чему-то и не замечает, что происходит вокруг. А когда уже наступает какой-то день Х, когда уже и пенсия близка – он начинает понимать, что потерял самое счастливое время», — поделился Михаил Евланов.
Принципиальный Владимир Данченко (Ендальцев), несмотря на свой молодой возраст, успел пройти обучение в отделе Интерпола в Лондоне. На службу на Родине он идёт только с целью получить рекомендацию и вновь вернуться в Британию, но начинает проходить «стажировку» у неординарного и «неудобного», по мнению коллег, Егора Булатова. Конфликты напарников неизбежны, Булатов следует собственному чувству справедливости, а Данченко не боится отстаивать свою точку зрения и предвидит, что метод следователя однажды даст осечку.
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