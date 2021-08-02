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Закончились съёмки сериала «Пэм и Томми» с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном

2 августа
2021 год

Новости кино >>
2 августа 2021
Съёмки мини-сериала Hulu «Пэм и Томми» подошли к концу. Об этом рассказала в Инстаграме Лили Джеймс, воплотившая Памелу Андерсон. В роли её мужа Томми Ли предстанет Себастьян Стэн.

Закончились съёмки сериала «Пэм и Томми» с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном
фото: vogue.co

Шоу расскажет об отношениях звезды «Спасателей Малибу» с барабанщиком американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Пара поженилась спустя 96 часов после знакомства и прожила в браке три года. Возлюбленные часто привлекали внимание прессы своими выходками, но скандал с кражей их хоум-видео произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Ролик разлетелся по всему интернету. Образ мужчины, который участвовал в похищении записи, воплотил Сет Роген.

Сценарий написал Роб Сигел, а режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи. Съёмки стартовали 5 апреля в Лос-Анджелесе.
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