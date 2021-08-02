«Китобой» Филиппа Юрьева завоевал гран-при Трансильванского кинофестиваля

«Китобой
» Филиппа Юрьева
удостоен гран-при Трансильванского международного кинофестиваля, прошедшего в Румынии. Список лауреатов опубликован на сайте
смотра.
Согласно Variety
, Юрьев, не присутствовавший на фестивале, в спешном порядке прибыл в город Клуж-Напока из Москвы, чтобы получить приз. На церемонии вручения постановщик сказал публике: «Это действительно что-то удивительное — быть здесь и иметь возможность побывать здесь и увидеть всех вас».
Он посвятил награду чукотским китобоям и поблагодарил свою команду и актёров исполнителей главных ролей Владимира Онохова
и Владимира Любимцева.
В Трансильванском фестивале могут принимать участие дебютные и вторые по счёту работы. Жюри этого года состояло из сценариста Гильермо Арриаги, американского актёра Скотта Коффи и румынской актрисы Марии Пописташу.
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