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«Китобой» Филиппа Юрьева завоевал гран-при Трансильванского кинофестиваля

2 августа
2021 год

Новости кино >>
2 августа 2021
«Китобой» Филиппа Юрьева удостоен гран-при Трансильванского международного кинофестиваля, прошедшего в Румынии. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

«Китобой» Филиппа Юрьева завоевал гран-при Трансильванского кинофестиваля

Согласно Variety, Юрьев, не присутствовавший на фестивале, в спешном порядке прибыл в город Клуж-Напока из Москвы, чтобы получить приз. На церемонии вручения постановщик сказал публике: «Это действительно что-то удивительное — быть здесь и иметь возможность побывать здесь и увидеть всех вас». Он посвятил награду чукотским китобоям и поблагодарил свою команду и актёров исполнителей главных ролей Владимира Онохова и Владимира Любимцева.

В Трансильванском фестивале могут принимать участие дебютные и вторые по счёту работы. Жюри этого года состояло из сценариста Гильермо Арриаги, американского актёра Скотта Коффи и румынской актрисы Марии Пописташу.
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