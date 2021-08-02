Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2»

В сети появился новый трейлер фильма «Веном 2
» — сиквела блокбастера
Sony Pictures 2018 года.
По сюжету нас ждет противостояние Венома и жестокого серийного убийцы по имени Клетус Кэсседи. Вооссоединившись с другим симбиотом, Кэссиди из обычного человека-монстра превращается в безумного кровожадного монстра Карнажа. С новыми способностями Кэсседи выводит своё «призвание убивать и потрошить» на абсолютно новый уровень. Залучившись поддержкой ещё одной суперзлодейки, Карнаж собирается разнести весь город и вырезать всё его население.
Главные роли в проекте сыграли Том Харди
, Мишель Уильямс
, Наоми Харрис
, Рейд Скотт
, Стивен Грэм
и Вуди Харрельсон
. Режиссёром выступил Энди Серкис
(«Маугли
»).
В российский прокат «Веном 2
» выйдет 16 сентября 2021 года.
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