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Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2»

2 августа
2021 год

Новости кино >>
2 августа 2021
В сети появился новый трейлер фильма «Веном 2» — сиквела блокбастера Sony Pictures 2018 года.


По сюжету нас ждет противостояние Венома и жестокого серийного убийцы по имени Клетус Кэсседи. Вооссоединившись с другим симбиотом, Кэссиди из обычного человека-монстра превращается в безумного кровожадного монстра Карнажа. С новыми способностями Кэсседи выводит своё «призвание убивать и потрошить» на абсолютно новый уровень. Залучившись поддержкой ещё одной суперзлодейки, Карнаж собирается разнести весь город и вырезать всё его население.

Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2»

Главные роли в проекте сыграли Том Харди, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Стивен Грэм и Вуди Харрельсон. Режиссёром выступил Энди СеркисМаугли»).

В российский прокат «Веном 2» выйдет 16 сентября 2021 года.
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Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2» фотографии
Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2» фотографии
Не сумасшедший, а мстительный: Том Харди против Вуди Харрельсона в трейлере фильма «Веном 2» фотографии
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