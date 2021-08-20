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Картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки» покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

20 августа
2021 год

Новости кино >>
20 августа 2021
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», стартующий в российском прокате 25 сентября, будет показан на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera, посвящённую самым заметным и ярким киноработам года, ещё не вышедшим в Испании, но получившим высокие отзывы критиков и награды на других фестивалях, уточняет пресс-служба компании AR Content, отвечавшей за производство фильма.

Мировая премьера киноленты состоялась в конкурсной программе «Особый взгляд» 74-го Каннского международного кинофестиваля. Картина в итоге получила Гран-при данного конкурса.

Картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки» покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

«Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной судьбе в Европе и Латинской Америке», — прокомментировал продюсер фильма Александр Роднянский.

Киносмотр в Сан-Себастьяне, являющийся одним из самых старейших и влиятельных в Европе, пройдёт с 17 по 25 сентября в Стране Басков.
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