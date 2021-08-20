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Валерия Высота обрела «Придуманное счастье»

20 августа
2021 год

Новости кино >>
20 августа 2021
Режиссёр Филипп Коршунов завершил съёмки четырёхсерийной романтической мелодрамы «Придуманное счастье». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», заказавшего мини-сериал, главные роли исполнили Валерия Высота, Олег Алмазов и Степан Бекетов. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге.

По сюжету со стороны жизни Екатерины могли бы позавидовать многие – 16 лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Однако из-за сильной занятости Алексея женщина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется всё больше и изменяет.

Валерия Высота обрела «Придуманное счастье»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Именно в этот тяжёлый для героини период размолвки с Алексеем она неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря. Екатерина находит утешение в его объятиях, но потом проклинает себя за минутную слабость и решает больше не видеться со своим бывшим возлюбленным. Но у судьбы свои планы – она снова сводит Екатерину и Игоря вместе. И в этот раз они уже не могут устоять перед вновь вспыхнувшими чувствами и влечением. Екатерина решает уйти от мужа к Игорю. И в этот момент она узнаёт, что беременна.

В сериале также заняты Валерий Кухарешин, Анастасия Тюнина, Ольга Миропольская, София Сажина и Виктор Терехов. Оператором-постановщиком выступил Игорь Бучнев.
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Валерия Высота обрела «Придуманное счастье» фотографии
Валерия Высота обрела «Придуманное счастье» фотографии
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