Валерия Высота обрела «Придуманное счастье»

По сюжету со стороны жизни Екатерины могли бы позавидовать многие – 16 лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Однако из-за сильной занятости Алексея женщина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется всё больше и изменяет.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Именно в этот тяжёлый для героини период размолвки с Алексеем она неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря. Екатерина находит утешение в его объятиях, но потом проклинает себя за минутную слабость и решает больше не видеться со своим бывшим возлюбленным. Но у судьбы свои планы – она снова сводит Екатерину и Игоря вместе. И в этот раз они уже не могут устоять перед вновь вспыхнувшими чувствами и влечением. Екатерина решает уйти от мужа к Игорю. И в этот момент она узнаёт, что беременна.
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