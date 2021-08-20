Юлия Хлынина раздвоится в «КрисТине»

Стартовали съёмки восьмисерийного ироничного психологического триллера «КрисТина» с Юлией Хлыниной. Актрисе предстоит сыграть сразу две главные роли, а компанию ей составят Пётр Скворцов, Антон Филипенко и Андрей Ургант. Премьера «КрисТины» состоится эксклюзивно на START в 2022 году, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Юлии Хлыниной, обошедшей 20 других претенденток, предстоит играть в кадре с самой собой, притом, что всё происходящее зритель видит глазами Крис, а значит нет практически ни одной сцены без её участия. «Я берусь за роли, которые во мне что-то меняют. Такая своего рода психотерапия. Сыграть двух разных героинь — Крис и Тину — это как диалог со своим альтер эго. В жизни человек принимает решения, делает поступки иногда совсем неожиданные и ему несвойственные. Кто это? Как найти связь с таинственным "я" внутри себя? Об этом для меня "КрисТина". О попытке лучшей жизни, о поиске истинной близости с другими людьми, а главное — с самим собой. И, как следствие, это проект — о себе настоящей», — делится актриса.
По сюжету Крис (Хлынина) работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждёт отпуск с её парнем Кириллом (Скворцов). Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. Да, даже выбор между бейсболкой и соломенной шляпой, между латте и капучино, поездкой на метро или на такси может сделать только волшебная монетка, когда-то подаренная отцом (Ургант). Правда, в первый же день отпуска все её планы летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея (Филипенко), который погиб пять лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаруживает не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. Если Сергей не погиб, и пять лет назад они поженились, кто же из девушек — настоящая Кристина?
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Однажды я прочитал где-то гипотезу, что с каждым выбором мы множим реальности. И продолжаем жить в каждой из них. Меня эта, больше философская, мысль впечатлила. Я подумал, это интересный сюжетный ход. Так родилась Кристина, которая однажды узнаёт, что есть ещё одна она. И у этой другой Кристины жизнь сложилась совсем иначе. Уже погрузившись с авторами в разработку, мы поймали кураж, история приобрела много смыслов и стала очень личной для меня», — рассказал шоураннер сериала Руслан Сорокин.
Режиссёром триллера стал Владимир Ракша, обладатель главной награды фестиваля «Пилот»-2019 за эпизод сериала «Спи со мной». По его словам, «притчи о раздвоениях личности и теории параллельных реальностей, в которых живут двойники каждого из нас, будоражат умы учёных повсеместно. Принявшие иные судьбоносные решения другие "мы" так и тянут к нам "свои" руки из соседних вселенных. Конечно, такая серьёзная тема не могла обойтись без иронии! Мы смешали несколько жанров: будут и романтика, и детектив, и даже ряд ноу-хау. Тут есть большой простор для творческих манёвров».
«Это ответственная и трудная задача, со множеством нюансов, как творческих, так и технических. Такие роли мы называем "специальными": на площадке актриса сначала играет первого персонажа с дублёром, а потом они меняются и она играет второго персонажа. Далее кадры монтируются и выстраиваются с помощью компоузинга, после накладывается чистовой звук. Всё это существенно увеличивает количество репетиций и своеобразно влияет на съёмочный процесс. Юлия же показала профессиональную магию мгновенного перевоплощения», — поведал об особенностях съёмок Владимир Ракша.
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