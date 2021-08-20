«Английского пациента» адаптируют для телевидения

У романа Майкла Ондатже «Английский пациент
» появится новая экранизация, сообщает Deadline
.
Телеадаптация запущена в разработку каналом BBC. За производство отвечают Miramax Television и Paramount Television Studios. Над сценарием сериала, находящегося на ранних стадиях производства, корпит автор «Табу
» Эмили Баллоу.
Зрителей ожидает не ремейк картины Энтони Мингеллы
с Рэйфом Файнсом
, Кристин Скотт Томас
, Жюльет Бинош
и Колином Фёртом
, а именно новая интерпретация романа, опубликованного в 1992 году. В сериале будет свежий взгляд на историю о четырёх разных людях, собравшихся на итальянской вилле во время Второй мировой войны.
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