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«Английского пациента» адаптируют для телевидения

20 августа
2021 год

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20 августа 2021
У романа Майкла Ондатже «Английский пациент» появится новая экранизация, сообщает Deadline.

«Английского пациента» адаптируют для телевидения

Телеадаптация запущена в разработку каналом BBC. За производство отвечают Miramax Television и Paramount Television Studios. Над сценарием сериала, находящегося на ранних стадиях производства, корпит автор «Табу» Эмили Баллоу.

Зрителей ожидает не ремейк картины Энтони Мингеллы с Рэйфом Файнсом, Кристин Скотт Томас, Жюльет Бинош и Колином Фёртом, а именно новая интерпретация романа, опубликованного в 1992 году. В сериале будет свежий взгляд на историю о четырёх разных людях, собравшихся на итальянской вилле во время Второй мировой войны.
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Жюльет БиношЭнтони МингеллаКристин Скотт ТомасРэйф ФайнсКолин Фёрт
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Английский пациентТабу

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