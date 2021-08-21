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Саманта Матис и Генри Томас поселятся недалеко от «Кладбища домашних животных»

21 августа
2021 год

Новости кино >>
21 августа 2021
Саманта Матис и Генри Томас сыграют в новой экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга от Paramount Players, уверяет Deadline.

Саманта Матис и Генри Томас поселятся недалеко от «Кладбища домашних животных»
фото: deadline.com

Ранее к фильму присоединились Пэм Гриер, Джек Малхерн, Форрест Гудлак, Натали Элин Линд, Изабелла Стар Лаблан и Джексон Уайт.

Режиссёрское кресло займёт дебютантка Линдсей Бир, она же адаптировала версию сценария Джеффри Булера, написанную им для ленты 2019 года. Продюсерами выступают Лоренцо Ди Бонавентура и Марк Вахрадян. Картина, чьё производство стартовало на прошлой неделе, выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Paramount+.
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