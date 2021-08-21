Съёмки адаптации игры Dungeons & Dragons подошли к концу

Завершились съёмки новой экранизации настольной игры Dungeons & Dragons. Об этом сообщил в своём твиттере
один из режиссёров адаптации Джон Фрэнсис Дейли
.
Главная роль в картине закреплена за Крисом Пайном
. Хью Грант
сыграл главного злодея. Компанию им составят София Лиллис
, Мишель Родригес
, Джастис Смит
и Реже-Жан Пейдж
. Сорежиссёром Дейли является Джонатан Голдштейн. Релиз фильма запланирован на март 2023 года.
Настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons была выпущена Hasbro в 1974 году. Впоследствии на её основе создали компьютерные игры, анимационный сериал и художественный фильм «Подземелье драконов
», получившая впоследствии сиквел.
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