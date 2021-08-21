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Съёмки адаптации игры Dungeons & Dragons подошли к концу

21 августа
2021 год

Новости кино >>
21 августа 2021
Завершились съёмки новой экранизации настольной игры Dungeons & Dragons. Об этом сообщил в своём твиттере один из режиссёров адаптации Джон Фрэнсис Дейли.


Главная роль в картине закреплена за Крисом Пайном. Хью Грант сыграл главного злодея. Компанию им составят София Лиллис, Мишель Родригес, Джастис Смит и Реже-Жан Пейдж. Сорежиссёром Дейли является Джонатан Голдштейн. Релиз фильма запланирован на март 2023 года.

Настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons была выпущена Hasbro в 1974 году. Впоследствии на её основе создали компьютерные игры, анимационный сериал и художественный фильм «Подземелье драконов», получившая впоследствии сиквел.
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