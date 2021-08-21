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«Загадочное убийство» получит сиквел

21 августа
2021 год

Новости кино >>
21 августа 2021
Джереми Гарелик возьмётся за постановку сиквела «Загадочного убийства». Согласно Deadline, звёзды комедийного детектива Адам Сандлер и Дженнифер Энистон могут вернуться к своим ролям.

Режиссёр в настоящий момент переписывает сценарий Джеймса Вандербилта, работавшего над первой частью. Съёмки запланированы в Париже и на Карибах.

«Загадочное убийство» получит сиквел
фото: deadline.com

По сюжету оригинала инспектор полиции из Нью-Йорка отправился с женой в путешествие по Европе. В самолёте они получили приглашение от загадочного человека на семейный вечер в небольшой компании, который состоится на яхте пожилого миллиардера. После убийства богача оба становятся главными подозреваемыми.

«Загадочное убийство» стало самым популярным релизом стриминг-сервиса Netflix по итогам 2019 года.
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