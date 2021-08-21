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Энтони Маки возглавит четвёртого «Капитана Америку»

21 августа
2021 год

Новости кино >>
21 августа 2021
Энтони Маки официально возглавит четвёртый фильм про Капитана Америку. Пока неизвестно, составит ли компанию актёру Себастиян Стэн, игравший с ним в сериале «Сокол и Зимний солдат», уточняет Deadline.

Энтони Маки возглавит четвёртого «Капитана Америку»
фото: gadgets.ndtv

За плечами Маки шесть марвеловских фильмов, включая ленту «Первый мститель: Другая война», где он дебютировал в качестве Сокола. Однако главным героем, да ещё и со щитом Капитана Америки, он станет впервые.

Над сценарием работают создатель «Сокола и Зимнего солдата» Малкольм Спеллман и штатный сценарист сериала Далан Муссон.
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