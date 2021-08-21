Энтони Маки возглавит четвёртого «Капитана Америку»

Энтони Маки
официально возглавит четвёртый фильм про Капитана Америку. Пока неизвестно, составит ли компанию актёру Себастиян Стэн
, игравший с ним в сериале «Сокол и Зимний солдат
», уточняет Deadline
.
За плечами Маки шесть марвеловских фильмов, включая ленту «Первый мститель: Другая война
», где он дебютировал в качестве Сокола. Однако главным героем, да ещё и со щитом Капитана Америки, он станет впервые.
Над сценарием работают создатель «Сокола и Зимнего солдата» Малкольм Спеллман и штатный сценарист сериала Далан Муссон.
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