Короткометражку «Как разжечь потухший огонь» признали лучшей на фестивале «Короче»

В Центральном парке Калининграда состоялась церемония закрытия IX фестиваля короткометражного кино «Короче». Главная награда за лучший фильм досталась комедии «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова.
фото: Пресс-служба «Короче»
Валентин — главный герой картины «Как разжечь потухший огонь» — любит «Брата-2», шоу рэпера Xzibit «Тачку на прокачку» и ведет Instagram, куда заливает ролики с нужными в быту изобретениями. Еще у Валентина есть жена (Аглая Тарасова), которая не отвечает на его чувства и находится в браке с Павлом. Но всему свое время.
В этом году в основном конкурсе было представлено 36 короткометражек. Приз за лучшую режиссуру вручили Антону Филипенко, который поставил ленту «Fлюгер» и сыграл в ней одну из главных ролей. Среди сценаристов победу одержала Анастасия Завадская, работавшая над мокьюментари «Инопланетяне среди нас». Лучшим оператором стал Антон Дорушенков, отвечавший за визуальную часть «Авако».
Нововведением этого года стала секция анимационных проектов. Член жюри Константин Бронзит напомнил, что анимация тоже началась с короткого метра, и вручил награду картине «БоксБалет» Антона Дьякова. Спецприза жюри с формулировкой «Чтобы не повторять» удостоилась документальная лента Кирилла Лукина «Фаза» об участнике войны в Афганистане. Диплом за создание «Героя нашего времени» получил Петр Тимофеев, режиссер короткометражки «Бродяга Бро» о молодом рэпере (Антон Рогачев), который записывает истории бездомных
Президент «Короче» Сергей Сельянов отметил, завершая смотр: «Наш фестиваль пролетел стремительно — это драйвовый спринт. Получилось весело, задорно, молодо и талантливо».
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