Тим Роббинс получил главную роль в экранизации трилогии Хью Хауи «Бункер»

Тим Роббинс
составит компанию Ребекке Фергюсон
в драматическом сериале Apple TV+ «Очистка» (Wool), основанном на трилогии Хью Хауи «Бункер», уверяет THR
.
Действие антиутопии развернётся в разрушенном и токсичном будущем, где люди существуют в гигантском подземном хранилище глубиной в сотни этажей. Новое общество подчиняется строгим правилам существования, которые, как всем кажется, должны защищать людей.
Роббинс предстанет в образе главы IT-отдела бункера Бернарда. Фергюсон воплотит на экране независимого инженера Джульетту, чьи взгляды на новую жизнь отличаются от общепринятых.
Создателями шоу выступают Мортен Тильдум
и Грэм Йост. Фергюсон вместе с писателем числятся исполнительными продюсерами сериала.
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