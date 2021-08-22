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Тим Роббинс получил главную роль в экранизации трилогии Хью Хауи «Бункер»

22 августа
2021 год

Новости кино >>
22 августа 2021
Тим Роббинс составит компанию Ребекке Фергюсон в драматическом сериале Apple TV+ «Очистка» (Wool), основанном на трилогии Хью Хауи «Бункер», уверяет THR.

Действие антиутопии развернётся в разрушенном и токсичном будущем, где люди существуют в гигантском подземном хранилище глубиной в сотни этажей. Новое общество подчиняется строгим правилам существования, которые, как всем кажется, должны защищать людей.

Тим Роббинс получил главную роль в экранизации трилогии Хью Хауи «Бункер»
фото: joblo.com

Роббинс предстанет в образе главы IT-отдела бункера Бернарда. Фергюсон воплотит на экране независимого инженера Джульетту, чьи взгляды на новую жизнь отличаются от общепринятых.

Создателями шоу выступают Мортен Тильдум и Грэм Йост. Фергюсон вместе с писателем числятся исполнительными продюсерами сериала.
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