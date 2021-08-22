Дэвид Йейтс расскажет об опиоидной эпидемии

Дэвид Йейтс
решил передохнуть от вселенной Гарри Поттера после недавно завершившихся съёмок картины «Фантастические твари и где они обитают 3
». Согласно Deadline
, режиссёр планирует снять для Sony Pictures пока не имеющую названия драму.
Основой для фильма послужит оригинальный сценарий Уэллса Тауэра, вдохновившегося книгой Эвана Хьюза The Hard Sell, которая будет опубликована в январе 2022 года. Продюсерами числятся сам Йейтс, Лоуренс Грэй, Бен Эверард и Льюис Тейлор.
О сюжете информации нет, но поговаривают, что зрителей ожидает история в духе «Волка с Уолл-стрит
», а действие будет связано с фармацевтическим бизнесом и опиоидной эпидемией.
Для Йейтса это будет второй за последнее десятилетие фильм после «Тарзана. Легенды
», не связанный с Гарри Поттером. Как только студия Warner Bros. сообщила постановщику о перерыве между третьей и четвёртой частями серии о фантастических зверях, он стал искать что-то менее масштабное. В случае успешных переговоров Йейтс приступит к съёмкам следующей весной.
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