Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Жанна д'Арк»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэвид Йейтс расскажет об опиоидной эпидемии

22 августа
2021 год

Новости кино >>
22 августа 2021
Дэвид Йейтс решил передохнуть от вселенной Гарри Поттера после недавно завершившихся съёмок картины «Фантастические твари и где они обитают 3». Согласно Deadline, режиссёр планирует снять для Sony Pictures пока не имеющую названия драму.

Основой для фильма послужит оригинальный сценарий Уэллса Тауэра, вдохновившегося книгой Эвана Хьюза The Hard Sell, которая будет опубликована в январе 2022 года. Продюсерами числятся сам Йейтс, Лоуренс Грэй, Бен Эверард и Льюис Тейлор.

Дэвид Йейтс расскажет об опиоидной эпидемии
фото: deadline.com

О сюжете информации нет, но поговаривают, что зрителей ожидает история в духе «Волка с Уолл-стрит», а действие будет связано с фармацевтическим бизнесом и опиоидной эпидемией.

Для Йейтса это будет второй за последнее десятилетие фильм после «Тарзана. Легенды», не связанный с Гарри Поттером. Как только студия Warner Bros. сообщила постановщику о перерыве между третьей и четвёртой частями серии о фантастических зверях, он стал искать что-то менее масштабное. В случае успешных переговоров Йейтс приступит к съёмкам следующей весной.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дэвид Йейтс
фильмы
Волк с Уолл-стритТарзан. ЛегендаФантастические твари и где они обитают 3

анонс

Деконструкция «Жанна д'Арк»

Скорбим

Галина Орлова
21 августа ушла из жизни актриса Галина Орлова.
Владимир Щербаков
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Щербаков.
Степан Емельянов
18 августа ушёл из жизни актёр Степан Емельянов.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Евгений Михеев
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитидж
Тони Кендалл
Сильва Кошина
Мишлин Прель
Родриго Сантору
Кристен Уиг
Колм Фьоре
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Воспоминание
мелодрама, научная фантастика, триллер
США, 2021
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
Сокровище пиратской бухты
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2020
Щенячий патруль в кино
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2021
Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен