Вышел 50-й выпуск «Деконструкции»

Вышел юбилейный, 50-й, выпуск «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта сайта Кино-Театр.Ру и телеканала «Продвижение». В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам и модельер Кристина Егорова и астроном Владимир Сурдин обсудили фантастический триллер Себастьяна Кордеро «Европа».
Фильм, вышедший в 2013 году, повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полёта — высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни. В картине сыграли такие известные актёры, как Дэниэл Ву, Шарлто Копли, Анамария Маринка и Микаель Нюквист.
В выпуске «Деконструкции» зрители узнают, соответствует ли сюжет современным знаниям о Юпитере и Европе, много ли ошибок в показе работы космонавтов и другие интересные научные детали и теории.
фото: кадр из фильма «Европа»
Проект «Деконструкция» стартовал в июле 2019 года. Его эксперты – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на предмет соответствия современной научной картине мира. Шоу рассчитано на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в проекте обсуждались такие киноленты, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк юрского периода» и другие. Все серии «Деконструкции» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру и на Яндекс.Эфире.
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