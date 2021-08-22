Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Европа»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вышел 50-й выпуск «Деконструкции»

22 августа
2021 год

Новости кино >>
22 августа 2021
Вышел юбилейный, 50-й, выпуск «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта сайта Кино-Театр.Ру и телеканала «Продвижение». В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам и модельер Кристина Егорова и астроном Владимир Сурдин обсудили фантастический триллер Себастьяна Кордеро «Европа».



Фильм, вышедший в 2013 году, повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полёта — высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни. В картине сыграли такие известные актёры, как Дэниэл Ву, Шарлто Копли, Анамария Маринка и Микаель Нюквист.

В выпуске «Деконструкции» зрители узнают, соответствует ли сюжет современным знаниям о Юпитере и Европе, много ли ошибок в показе работы космонавтов и другие интересные научные детали и теории.

Вышел 50-й выпуск «Деконструкции»
фото: кадр из фильма «Европа»

Проект «Деконструкция» стартовал в июле 2019 года. Его эксперты – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на предмет соответствия современной научной картине мира. Шоу рассчитано на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в проекте обсуждались такие киноленты, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк юрского периода» и другие. Все серии «Деконструкции» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру и на Яндекс.Эфире.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вся правда о «Докторе Лизе»: проект «Деконструкция» разобрал фильм с директором её фонда
Историк Клим Жуков предложит новый взгляд на фильм «Капитан Аластристе» в проекте «Деконструкция»
Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение»
Поиск по меткам
Деконструкция
персоны
Дэниэл ВуШарлто КоплиАнамария МаринкаМикаель Нюквист
фильмы
Европа

анонс

Деконструкция «Европа»

Скорбим

Галина Орлова
21 августа ушла из жизни актриса Галина Орлова.
Владимир Щербаков
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Щербаков.
Степан Емельянов
18 августа ушёл из жизни актёр Степан Емельянов.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Евгений Михеев
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитидж
Тони Кендалл
Сильва Кошина
Мишлин Прель
Родриго Сантору
Кристен Уиг
Колм Фьоре
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Воспоминание
мелодрама, научная фантастика, триллер
США, 2021
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
Сокровище пиратской бухты
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2020
Щенячий патруль в кино
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2021
Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен