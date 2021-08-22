Хлоя Севиньи столкнётся с кибербуллингом

Хлоя Севиньи
сыграет одну из главных ролей в сериале Hulu «Девушка из Плэйнвилля» (The Girl From Plainville). Ранее к драме о кибербуллинге присоединились Эль Фаннинг
и Колтон Райан, уточняет The Hollywood Reporter
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Шоу, основанное на реальных событиях, освещённых в статье Джесси Бэррона, опубликованной в 2017 году на страницах журнала Esquire, поведает о Мишель Картер (Фаннинг), обвинённой в том, что своими звонками и SMS-сообщениями она довела своего парня Конрада Роя Третьего (Райан) до самоубийства. Это будет исследование отношений между Мишель и Конрадом и событий, которые привели к его смерти и её осуждению за непредумышленное убийство. Картер отбыла 11 месяцев из назначенного 15-месячного срока. Севиньи предстанет в образе Линн Рой, матери погибшего.
Сценаристами, шоураннерами и исполнительными продюсерами выступят Элизабет Ханна и Патрик Макманус. Фаннинг также является одним из исполнительных продюсеров. Бэррон и постановщик документальной ленты HBO о деле Картер «Я люблю тебя, теперь умри» Эрин Ли Карр числятся консультирующими продюсерами. Первые два эпизода поставит Лиза Холоденко
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