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Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»

23 августа
2021 год

Новости кино >>
23 августа 2021
Объявлены участники конкурсных программ 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Праздник кино пройдёт в Благовещенске с 12 по 19 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности, уточняет пресс-служба смотра.

«Райцентр»
фото: пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

Жюри полнометражных фильмов под председательством Андрея Соколова оценит 13 премьерных работ. В конкурс включены картины «Выйти из группы» Марии Тумовой, «Клоун – это я» Андрея Носкова, «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Прикосновение» Марии Афанасьевой, «Проклятая земля. Рок» Степана Бурнашева, «Родитель» Влада Фурмана, «Пять недель» Александра Андреева, «Бабки» Никиты Владимирова, «Детство Чика» Аслана Галазова, «Кто Чехова читал» Евгения Гордюхина и Александра Кудренко, «Райцентр» Натальи Назаровой, «Солнце будет завтра» Роберта Дэфа и «Сопричастие» Лилии Тимирзяновой.

«"Маленькие люди" в сложных обстоятельствах. Такой, наверное, могла бы быть тема-рефрен нашего полнометражного конкурса, — считает программный директор фестиваля Александра Жукова. — Обыкновенные люди, от которых зависит очень многое. Достойные внимания и уважения. Глубокие, несчастные, изломленные, настоящие, искренние. Дети из неблагополучной семьи и эмигрантка, прячущаяся от проблем (в исполнении лауреатки Каннского фестиваля Самал Еслямовой) в фильме Натальи Назаровой "Райцентр". Эксцентричные "бабки" (Ольга Волкова, Анна Алексахина), борющиеся с теми, у кого бабки есть (дебютный фильм продюсера и актёра Никиты Владимирова "Бабки"). "Маленькие люди", восставшие против произвола и беззакония в фильме Антона Бильжо "Лебединое озеро". Против беспредела и равнодушия 90-ых бьются и герои фильма Влада Фурмана "Родитель". Родители на грани отчаяния, спасающие своих детей-наркоманов. Незажившие раны людей, прошедших войну в дебюте Роберта Дэфа "Солнце будет завтра"».

«Клоун – это я»
фото: пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

Зрителей также ожидают «загадочная и мистическая якутская драма обычных людей, сражающихся с проклятьем демонов и демонами своих душ ("Проклятая земля. Рок"). Экспериментальный фильм о дирижёре, выбравшей путь побега и одиночества ("Сопричастие"). Трепетная целомудренная история любви скромной преподавательницы и студента (дебют Марии Афанасьевой "Прикосновение"). Подростки, заигравшиеся до убийства в интернет-игры и вынужденные понять, что любая жизнь, даже бомжа, бесценна ("Выйти из группы"). Или снова неожиданное взросление подростка из-за внезапного ареста отца и мирная жизнь "маленьких людей" в горах по своим традициям и законам в фильме "Детство Чика" режиссёра Аслана Галазова. "Маленькие люди" в муках творчества, зависимые от других творческих людей - пусть и актёры и их закулисные реалии - в режиссёрских дебютах актёров Андрея Носкова "Клоун - это я" и Александра Кудренко, Евгения Гордюхина "Кто Чехова читал". Влюблённая пара, проходящая испытание карантином — "Пять недель" (снова режиссёрский дебют актёра — Александра Андреева, а продюсерский — Артёма Быстрова)».

В конкурс короткого метра, чьим председателем жюри станет продюсер Денис Ковалевский, включено 28 работ, среди которых «Айя» Алёны Рубинштейн, The Bluestocking – Never ready Егора Гаврилина, «Айрат значит удивительный» Галиябану Бахтияровой, «Батя» Максима Лаврова, «Быстрые свидания» Максима Капли, «Водопроводчик» Анны Озар и Павла Емелина, «Высшие уровни» Алексея Сапрыкина и Екатерины Герм-Уваровой, «Заказ» Юлии Ореховой, «Здесь не курят» Артура Бойцова и «Чернильное море» Ивана Соснина.

Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»
фото: пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

«В короткометражном конкурсе впервые такое рекордное количество участников и премьер, чему мы очень рады. В конкурсе участвуют авторы, уже знакомые киносообществу, и совсем новые имена. Парадоксальные и неожиданные. Трогательные и эмоциональные. Экспериментальные и жанровые. Истории, которые удивляют, цепляют, вызывают споры, но не оставляют равнодушными», — говорит Александра Жукова.

Жюри театральных антреприз возглавит Николай Коляда. В конкурс попало 12 спектаклей: «Бывшие» Владимира Моташнева, «Главная роль» Дмитрия Бурукина, «Глупости» Сергея Сотникова, «Лев зимой» Сергея Гинзбурга, «Любовь и прочее враньё» Петра Белышкова, «Не торопитесь прощаться» Дмитрия Петруня, «Остановка» Валерия Саркисова, «СуперStars» Романа Самгина, «Счастье у каждого своё» Ильи Бледного, «Фаина. Птица, парящая в клетке» Стеллы Самохотовой и Софьи Лежневой, «Фальшивая нота» Владимира Петрова и «Эмигранты» Юрия Муравицкого.
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Стипко   23.08.2021 - 13:04
Удивительно, но о многих фильмах даже не слышала раньше читать далее>>
Всего сообщений: 1
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