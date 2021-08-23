Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»

Объявлены участники конкурсных программ 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Праздник кино пройдёт в Благовещенске с 12 по 19 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности, уточняет пресс-служба смотра.
«"Маленькие люди" в сложных обстоятельствах. Такой, наверное, могла бы быть тема-рефрен нашего полнометражного конкурса, — считает программный директор фестиваля Александра Жукова. — Обыкновенные люди, от которых зависит очень многое. Достойные внимания и уважения. Глубокие, несчастные, изломленные, настоящие, искренние. Дети из неблагополучной семьи и эмигрантка, прячущаяся от проблем (в исполнении лауреатки Каннского фестиваля Самал Еслямовой) в фильме Натальи Назаровой "Райцентр". Эксцентричные "бабки" (Ольга Волкова, Анна Алексахина), борющиеся с теми, у кого бабки есть (дебютный фильм продюсера и актёра Никиты Владимирова "Бабки"). "Маленькие люди", восставшие против произвола и беззакония в фильме Антона Бильжо "Лебединое озеро". Против беспредела и равнодушия 90-ых бьются и герои фильма Влада Фурмана "Родитель". Родители на грани отчаяния, спасающие своих детей-наркоманов. Незажившие раны людей, прошедших войну в дебюте Роберта Дэфа "Солнце будет завтра"».
фото: пресс-служба фестиваля «Амурская осень»
Зрителей также ожидают «загадочная и мистическая якутская драма обычных людей, сражающихся с проклятьем демонов и демонами своих душ ("Проклятая земля. Рок"). Экспериментальный фильм о дирижёре, выбравшей путь побега и одиночества ("Сопричастие"). Трепетная целомудренная история любви скромной преподавательницы и студента (дебют Марии Афанасьевой "Прикосновение"). Подростки, заигравшиеся до убийства в интернет-игры и вынужденные понять, что любая жизнь, даже бомжа, бесценна ("Выйти из группы"). Или снова неожиданное взросление подростка из-за внезапного ареста отца и мирная жизнь "маленьких людей" в горах по своим традициям и законам в фильме "Детство Чика" режиссёра Аслана Галазова. "Маленькие люди" в муках творчества, зависимые от других творческих людей - пусть и актёры и их закулисные реалии - в режиссёрских дебютах актёров Андрея Носкова "Клоун - это я" и Александра Кудренко, Евгения Гордюхина "Кто Чехова читал". Влюблённая пара, проходящая испытание карантином — "Пять недель" (снова режиссёрский дебют актёра — Александра Андреева, а продюсерский — Артёма Быстрова)».
В конкурс короткого метра, чьим председателем жюри станет продюсер Денис Ковалевский, включено 28 работ, среди которых «Айя» Алёны Рубинштейн, The Bluestocking – Never ready Егора Гаврилина, «Айрат значит удивительный» Галиябану Бахтияровой, «Батя» Максима Лаврова, «Быстрые свидания» Максима Капли, «Водопроводчик» Анны Озар и Павла Емелина, «Высшие уровни» Алексея Сапрыкина и Екатерины Герм-Уваровой, «Заказ» Юлии Ореховой, «Здесь не курят» Артура Бойцова и «Чернильное море» Ивана Соснина.
фото: пресс-служба фестиваля «Амурская осень»
«В короткометражном конкурсе впервые такое рекордное количество участников и премьер, чему мы очень рады. В конкурсе участвуют авторы, уже знакомые киносообществу, и совсем новые имена. Парадоксальные и неожиданные. Трогательные и эмоциональные. Экспериментальные и жанровые. Истории, которые удивляют, цепляют, вызывают споры, но не оставляют равнодушными», — говорит Александра Жукова.
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