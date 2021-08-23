Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»

анонс

Восьмую часть популярной серии будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах

23 августа

Компания Star Media создаст эксклюзивные сериалы для онлайн-кинотеатра Ivi

В рамках двухлетнего сотрудничества будут запущены в разработку не менее восьми, а в производство – пяти проектов