Компания Star Media создаст эксклюзивные сериалы для онлайн-кинотеатра Ivi

Ivi и компания Star Media заключили стратегическое партнёрство, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Мы рады сотрудничеству с компанией, проекты которой неизменно вызывают живой отклик у огромной зрительской аудитории. Star Media масштабно смотрит на дистрибуцию своего контента, постоянно предлагая новые решения и выстраивая сотрудничество с международными партнёрами, что, безусловно, является ценным преимуществом компании. Мы уверены, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии производства оригинального контента для IVI, который будет востребован не только в России, но и на международном рынке», —
прокомментировал сделку директор Ivi Originals Вадим Соколовский
.
В рамках двухлетнего сотрудничества будут запущены в разработку не менее восьми, а в производство – пяти проектов, которые пополнят линейку Ivi Originals и будут эксклюзивно доступны подписчикам платформы.
«Развитие индустрии невозможно без взаимовыгодного сотрудничества с лидерами мультимедийного рынка. Стратегическая сделка с онлайн-кинотеатром Ivi – это возможность совместно создать уникальные истории, которые увидят миллионы подписчиков сервиса. Уже сегодня в работе находятся несколько проектов. Уверены, это только начало нашего успешного совместного пути», —
говорит генеральный директор Star Media Мария Гречишникова.
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