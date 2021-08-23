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Компания Star Media создаст эксклюзивные сериалы для онлайн-кинотеатра Ivi

23 августа
2021 год

Новости кино >>
23 августа 2021
Ivi и компания Star Media заключили стратегическое партнёрство, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Мы рады сотрудничеству с компанией, проекты которой неизменно вызывают живой отклик у огромной зрительской аудитории. Star Media масштабно смотрит на дистрибуцию своего контента, постоянно предлагая новые решения и выстраивая сотрудничество с международными партнёрами, что, безусловно, является ценным преимуществом компании. Мы уверены, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии производства оригинального контента для IVI, который будет востребован не только в России, но и на международном рынке», — прокомментировал сделку директор Ivi Originals Вадим Соколовский.

Компания Star Media создаст эксклюзивные сериалы для онлайн-кинотеатра Ivi

В рамках двухлетнего сотрудничества будут запущены в разработку не менее восьми, а в производство – пяти проектов, которые пополнят линейку Ivi Originals и будут эксклюзивно доступны подписчикам платформы.

«Развитие индустрии невозможно без взаимовыгодного сотрудничества с лидерами мультимедийного рынка. Стратегическая сделка с онлайн-кинотеатром Ivi – это возможность совместно создать уникальные истории, которые увидят миллионы подписчиков сервиса. Уже сегодня в работе находятся несколько проектов. Уверены, это только начало нашего успешного совместного пути», — говорит генеральный директор Star Media Мария Гречишникова.
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№ 2
lunnzai   23.08.2021 - 14:02
Вот сюда Аннушка-детективушка и переедет, вероятно... читать далее>>
№ 1
Анастасия Стипко   23.08.2021 - 13:05
Хочется верить, что получится что-то дельное из этого сотрудничества! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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