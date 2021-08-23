В Санкт-Петербурге снимают индийское кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки индийской ленты под кодовым названием «Производство 70». По данным агентства «Экспоконтент», это первый зарубежный проект, который получит государственную субсидию для производства фильма на территории России от Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) по федеральной программе рибейтов.
фото: «Экспоконтент»
За производство шпионского боевика отвечает студия Болливуда Yash Raj Films. Режиссёрское кресло занял Маниш Шарма, поставивший популярную «Свадебную церемонию». В главных ролях заняты Салман Кхан и Катрина Кэйф. Оригинальное название картины студия на этапе производства пока не раскрывает.
В центре сюжета – спецагенты, сотрудники службы внешней разведки Индии. Шпионские приключения происходят сразу в нескольких странах, в том числе и в России: главный герой получает задание разыскать иностранного торговца оружием, и неожиданный поворот событий забрасывает героев в Санкт-Петербург. Во время выполнения операции герой обнаруживает, что помимо него есть и другие заинтересованные в поимке торговца. Эту часть сюжета снимут в Санкт-Петербурге – на главных улицах города развернутся шпионские игры с погонями и каскадёрскими трюками, постановщиком которых выступил Виктор Иванов. Для их съёмок привлечено около 50 каскадёров-дублёров, большая часть из которых – граждане России. Всего для организации съёмок на территории России привлечено более 80% российских специалистов от всего объёма съёмочной группы.
фото: «Экспоконтент»
По словам исполнительного продюсера картины Судханшу Кумара, «основная задача кино нашего жанра – вызвать интерес у зрителя, поэтому мы стараемся уже на этапе разработки сценария насытить историю не только захватывающим сюжетом, но и разнообразием мест действия. Рассматривая Петербург как одну из потенциальных съёмочных локаций, мы знали, что погода тут изменчивая, но нас это не испугало. Стоимость услуг российской команды оказалась выше, чем если бы мы снимали подобные сцены в Индии, но благодаря компенсации по системе рибейтов нам удалось нанять профессиональную местную команду и снять красивые яркие кадры на улицах Санкт-Петербурга».
Организацией съёмочного процесса в России занимается генеральный продюсер кинокомпании «Эталон-фильм» Александр Досталь. Индийский фильм смог получить поддержку по программе рибейтов от государства именно благодаря компании «Эталон-фильм», которая де-факто является получателем государственной поддержки от Минэкономразвития России и РЭЦ. Производитель фильма сможет получить 40% от общей суммы затрат на съёмки фильма на территории РФ. Таким образом, продюсерам возместят около 46 миллионов рублей, исходя из заявленного бюджета на производство в России на момент подачи заявки. Всего в этом году на пилотный период реализации программы было выделено 100 миллионов рублей.
фото: «Экспоконтент»
«Снять индийское кино в Санкт-Петербурге – это настоящий челлендж. Проекты студии Yash Raj Films всегда насыщены экшеном и сложными постановками трюков, и "Производство 70" – не исключение. Мы смогли организовать реальный Болливуд на улицах Санкт-Петербурга – сцены с погоней, сложными исчезновениями и каскадёрскими трюками на фоне главных улиц и площадей города раньше можно было представить только в воображении или на страницах сценария. Мы рады, что помогли не только получить первый российский рибейт нашим индийским коллегам, но и продолжить сотрудничество с крупнейшей болливудской студией, наращивая объёмы производства на территории нашей страны. В этом году благодаря тому, что фильм стал участником программы рибейта, наши индийские партнёры решили дополнительно увеличить бюджет и разнообразие натурных съёмочных локаций, правда, под рибейт попадает только изначальная сумма контракта, которую мы заявляли при подаче документов», – прокомментировал Александр Досталь.
Релиз фильма намечен на конец следующего года, в планах компании Yash Raj Films — широкий международный прокат.
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