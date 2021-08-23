Антон Богданов приступил к съёмкам новых «Ёлок»

В регионах начались съёмки новых «Ёлок». Восьмую часть популярной серии планируют снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые «Ёлки» будут состоять из нескольких новелл, основанных на реальных событиях, – последнее станет одним из новшеств продолжения саги. Актёрский состав пока держится в секрете. Картина выйдет в кинотеатральный прокат 16 декабря, уточняет пресс-служба студии Bazelevs, отвечающей за производство фильма вместе с Ivi Originals.
«Это будут старые добрые "Ёлки" и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появления новых героев и много сюрпризов», – говорит Антон Богданов.
По словам директора Ivi Originals и одного из продюсеров картины Вадима Соколовского, «в нашей индустрии считанные единицы успешных франшиз и, безусловно, главная среди них – "Ёлки". Для нас большая честь и ответственность продюсировать новые "Ёлки" и подарить зрителям долгожданный новогодний фильм».
Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство альманахом.
«За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Ёлки" на Новый год. После выхода "Ёлок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате "Ёлок". Их идею поддержали в Ivi. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Ёлки" получат продолжение вместе с новой командой», – прокомментировал Бекмамбетов.
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