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Антон Богданов приступил к съёмкам новых «Ёлок»

23 августа
2021 год

Новости кино >>
23 августа 2021
В регионах начались съёмки новых «Ёлок». Восьмую часть популярной серии планируют снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые «Ёлки» будут состоять из нескольких новелл, основанных на реальных событиях, – последнее станет одним из новшеств продолжения саги. Актёрский состав пока держится в секрете. Картина выйдет в кинотеатральный прокат 16 декабря, уточняет пресс-служба студии Bazelevs, отвечающей за производство фильма вместе с Ivi Originals.

Антон Богданов приступил к съёмкам новых «Ёлок»
фото: Антон Богданов в фильме «Ёлки 1914»

Режиссёрское кресло ленты занял Антон Богданов, игравший в предыдущих частях «Ёлок». Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова и Яков Юровицкий.

«Это будут старые добрые "Ёлки" и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появления новых героев и много сюрпризов», – говорит Антон Богданов.

Антон Богданов приступил к съёмкам новых «Ёлок»
фото: «Ёлки последние»

Продюсерами вместе с Богдановым выступают Олег Туманов, Михаил Чечельницкий, Лала Рустамова, Илья Бурец, Василий Балашов, Яна Лебедева и Тимур Асадов.

По словам директора Ivi Originals и одного из продюсеров картины Вадима Соколовского, «в нашей индустрии считанные единицы успешных франшиз и, безусловно, главная среди них – "Ёлки". Для нас большая честь и ответственность продюсировать новые "Ёлки" и подарить зрителям долгожданный новогодний фильм».

Тимур Бекмамбетов
фото: openmedia.io

Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство альманахом.

«За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Ёлки" на Новый год. После выхода "Ёлок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате "Ёлок". Их идею поддержали в Ivi. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Ёлки" получат продолжение вместе с новой командой», – прокомментировал Бекмамбетов.
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