«Звёзды, дети, тарелка макарон»: Лука Маринелли рассуждает о красоте в эксклюзивном отрывке фильма «Мартин Иден»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент фильма Пьетро Марчелло
«Мартин Иден
», снятого по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.
Молодой неапольский моряк Мартин Иден спасает от нападения бандитов Артуро, отпрыска буржуазной семьи Орсини, который приглашает его к себе домой. Здесь Мартин влюбляется в сестру Артуро — Елену. Культурная и утонченная молодая женщина становится любовной одержимостью и символом социального статуса, к которому Мартин стремится подняться. Он начинает заниматься самообразованием и мечтает стать писателем. Но литературные труды Мартина отвергаются редакциями, как слишком новые для стандартизированных вкусов. А для Елены и ее буржуазной семьи отсутствие «должности» является проблемой, или, скорее, непростительным недостатком. Под влиянием старого интеллектуала Рэсса Бриссендена Мартин знакомится с социалистами, вступая в конфликт с Еленой и её буржуазным миром...
Главные роли в фильме сыграли Лука Маринелли
, Джессика Кресси
, Винченцо Немолато
, Марко Леонарди
, Денизе Сардиско
, Бьянка Валя
, Кармен Помелла
, Джузеппе Пьероцци
, Карло Чекки
, Пьетро Рагуза
, Маурицио Донадони
, Гаэтано Бруно
, Лана Влади
, Аньелло Арена
, Кьяра Франчини
и другие.
На российских экранах «Мартин Иден
» появится 26 августа.
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