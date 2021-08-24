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Сериал «Перекати-поле» с Ксенией Гусевой, Сергеем Горобченко и Николаем Добрыниным стартует 30 августа

24 августа
2021 год

Новости кино >>
24 августа 2021
Премьера многосерийной мелодрамы «Перекати-поле» состоится 30 августа на «России 1». Главные роли в сериале исполняют Ксения Гусева, Сергей Горобченко, Николай Добрынин, Илья Ильиных, Константин Белошапка, Наталья Щукина и Арина Постникова, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Перекати-поле» с Ксенией Гусевой, Сергеем Горобченко и Николаем Добрыниным стартует 30 августа
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Главная героиня Маша Изимова (Гусева) мечтает стать врачом и выйти замуж. Но, провалив экзамены, идет работать медсестрой в больницу, а ее жених Володя (Белошапка) делает предложение Ирэн (Постникова) – дочери состоятельного бизнесмена. Машу не утешает даже то, что ей признается в любви брат Володи Алексей (Ильиных). Беды обрушиваются одна за другой, и героине кажется, что милостей от судьбы ждать не приходится. На пути к счастью и настоящему чувству девушке придется пройти немало испытаний.

«Это современная история об отцах и детях, о молодости и опыте. Для юных персонажей все впервые: первые проблемы, первая любовь, первое предательство и испытания. Но и со зрелыми героями происходит по сути то же самое. Мы все хотим быть счастливыми, найти свою любовь во чтобы то ни стало, возраст тут не имеет значения. И важно не ошибиться, чтобы, погнавшись за мнимым, не пропустить настоящее. В этом сериале каждому герою из разных поколений нужно сделать такой выбор. Они ищут, ошибаются, но все-таки находят свое счастье», — рассказал режиссер Максим Демченко.

Съемки сериала проходили в Новгородской области. Больницы, в которых в разные периоды жизни работает главная героиня Маша, снимали в интерьерах Гуманитарного университета Великого Новгорода: на несколько дней учебное заведение превратили в лечебное.
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