От Волги до Енисея: съемки роуд-муви «Далекие Близкие» с Филиппом Авдеевым и Евгением Сытым

В Ленобласти «Киностудия КИТ» завершает основной блок съемок роуд-муви «Далекие близкие» с Филиппом Авдеевым и Евгением Сытым, ставшими на полтора месяца экранными родственниками. За сценарий и режиссуру отвечал Иван Соснин, постановщик короткометражных картин «Интервью», «Урок экологии» и «Большая восьмерка». Вместе с командой агентства Red Pepper Film он создает душевные и теплые истории, одинаково хорошо встреченные и зрителями, и критиками, и подтверждение тому – тысячи просмотров и призы на фестивале «Кинотавр» и премии «Золотой орел». В своем первом полном метре Соснин вновь обратился к теме отцов и детей и поместил героев в живописные локации, отправившись в путешествие от Санкт-Петербурга до Байкала. Кино-Театр.Ру удалось застать съемочную группу на берегу Финского залива у мыса Стирсудден и разузнать, почему так важно быть ближе к друг другу.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ» / Екатерина Миселева
Работа над сценарием началась 2,5 года назад, когда путешествиям по России легко можно было предпочесть заграницу. Команда Red Pepper Film, базирующаяся в родном Екатеринбурге, отсматривала самопробы артистов и зацепилась за Евгения Сытого. Нужен был «человек из народа», которому зритель сможет доверять, но в то же время – яркий и талантливый. Его герой Борис – хабаровский учитель географии, чья жизнь протекает между школой и огородом. Отношения с сыном Мишей давно не складываются, но все меняется, когда тот дарит отцу старый телефон. У Бориса завязывается переписка с Надеждой из Подмосковья (Елена Яковлева), и он решает рвануть к ней. Вместе с Мишей они едут через всю Россию, чтобы решить накопившиеся проблемы и найти потерянную связь.
В отличие от своего персонажа Сытый не пользуется сенсорным телефоном и рассказывает, что Ивану приходится непросто в сценах, где ему нужно набирать сообщения на девайсе. Под раздачу попали даже смайлики. Если эмоции – то живые, если поездка – то со своей перевозной баней. Сытый заядлый путешественник: выбирает семейный отдых с палатками и любит бывать в Кузбассе и на Алтае.
«Мы не знали друг друга с Евгением до съемок, и наше знакомство происходило на площадке, – вспоминает Филипп Авдеев, воплотивший образ сына Миши. – Сначала мне показалось, что Евгений хмурый и неразговорчивый человек, но во время съемок я понял, что он замечательный, открытый и очень творческий».
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ» / Екатерина Миселева
По словам Филиппа Авдеева, забота героя-отца в какой-то момент превратилась в форму тирании, он не заметил, как его ребенок стал взрослым и не научился уважать его позицию, поэтому сыну было проще отстраниться.
Готовясь к роли, артист вспоминал свои подростковые проявления: «Бывает, ты говоришь «нет» не потому, что действительно так думаешь, а просто потому, что не хочешь согласиться. Моего папу невозможно переспорить, а мне все говорят, что меня невозможно переспорить. У нас хорошие отношения, но мы до сих пор можем схлестнуться в баттле. Это абсолютно бессмысленная борьба двух самцов. В какой-то момент я понимаю, что каждый из нас получает удовольствие от самого процесса. Сейчас я осознаю, что благодаря этим гладиаторским боям с отцом я приобрел много качеств, которые, как мне кажется, пригодились и в жизни, и в работе. Я говорю то, что думаю, и готов вступить в спор. Возможно, другой человек его выиграет, но я попробую отстоять свою точку зрения».
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ» / Екатерина Миселева
На мысе Стирсудден снимается сцена молодежного бардовского фестиваля, куда мужчины подвозят героиню Екатерины Агеевой. Для подобного мероприятия это место и правда бы подошло. Дорога пролегает недалеко от залива. Вода немного отступила от берега и оголила каменистую тропу, залитую, как и все вокруг, августовским солнцем. Посреди соснового бора на траве и песке разбросаны цветные палатки. Их постояльцы уже загримировались и переоделись, хотя некоторые будто пришли в своем. Здесь летние топы в стиле бохо, блестки на лице, очки с розовыми стеклами, банданы и чего только нет. Чувствуется, что массовка отбиралась тщательно – по духу фестиваля.
За кадром прозвучат песни современных артистов. Для этой сцены музыку написал Сергей Сироткин, фронтмен инди-поп группы Sirotkin. Его меланхоличные композиции, соединяющие ностальгию, светлую грусть и надежду на лучшее, кажутся идеальным выбором для этой картины о том, как далекие становятся близкими и наоборот. «Я не первый раз пишу и снимаю истории об отношениях в семье. Я сам вырос без отца, и таким образом изучаю эту тему», – рассказывает Иван Соснин.
фото: Ирина Кудрявцева
Затем команду ждет постпродакшн. Соснин планирует отвечать и за монтаж – как в случае с коротким метром, он не готов отдавать работу кому-то другому: «Полный метр – это марафон, а короткометражка – спринт. Когда мы запустили проект, я уже был готов посвятить ему несколько лет, а не один месяц. Сперва я продолжал судорожно проверять все позиции перед выездом на площадку. Сейчас я отпустил эту ситуацию и доверяю новых членам команды на сто процентов. Но все-таки такие базовые вещи, как режиссуру, сценарий и монтаж, я хочу взять на себя – так комфортнее».
Премьера фильма «Далекие Близкие» состоится в 2022 году в прокате и эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
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