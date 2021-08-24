Мераб Нинидзе борется с коррупцией в трейлере фильма «Дело» Алексея Германа-младшего

В сети появился трейлер фильма Алексея Германа-младшего
«Дело
», который выйдет в прокат 23 сентября. Главная роль в картине была написана специально для Мераба Нинидзе
.
По сюжету профессор, специалист по литературе Серебряного века Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.
События «Дела» разворачиваются в небольшом провинциальном городе, остающимся без названия. Действующие лица, помимо самого Давида – его престарелая мама (Роза Хайруллина
), бывшая жена (Анастасия Мельникова
) и дочь (Александра Бортич
), которая почему-то не хочет общаться с отцом, а также адвокат (Анна Михалкова
), следователь (Александр Паль
), медсестра (Светлана Ходченкова
), студенты, коллеги, соседи. Все они по-своему понимают Давида – и продолжают жить своими жизнями.
«На мой взгляд, наш фильм – это размышления о человеческом устройстве, и рассказывается в нём не только о России. Я глубоко убеждён, что подобная история могла произойти и в огромном количестве других стран. Для меня это классическая повесть о пути обретения справедливости. Когда я ещё задумывал сценарий, моим ориентиром была русская литература XIX века, которая пыталась в капле смысла и в строках текста отразить нас во всех наших противоречиях, многообразиях и настроениях
», – рассказал Алексей Герман-младший.
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