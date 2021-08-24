Кино-Театр.Ру запускает творческую лабораторию для поиска молодых сценаристов и киножурналистов

Российский портал о кино и театре Кино-Театр.Ру
в честь своего 15-летия
запускает творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021
, цель которой — создать профессиональное комьюнити. Сейчас у проекта два направления – «Сценарий сериала» и «Киножурналистика и новые медиа», однако у сайта большие планы на ближайшее время.
«Мы хотим развиваться как крупное новое медиа, у которого есть сильная творческая команда, способная создавать актуальный, качественный и инновационный контент, способный покорить любые кинопремии и получить не один «Оскар». Наша творческая лаборатория – часть этого амбициозного плана. Приглашаем всех, кто давно хотел стать сценаристом и у кого есть много интересных идей, а также тех, кто мечтает интересно и по-новому писать о кино и киноиндустрии
», — отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
Тем, кто хочет поучаствовать в творческой лаборатории «Сценарий сериала», необходимо отправь синопсис своего проекта объемом до 10 000 знаков. Финалисты получат продюсерскую разработку сериала. А главным призом станет съемка пилотного эпизода.
В рамках этого курса запланированы вебинары с представителями профессии, среди которых режиссер Сергей Швыдкой
, сценарист и продюсер Ольга Бердникова
, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и сооснователь Высшей школы кино «Арка», продюсер, автор книг по кинопроизводству Дмитрий Котов
.
Чтобы попасть на курс «Киножурналистика и новые медиа», участникам нужно прислать любые свои тексты о кино (интервью, рецензии, подборки, новости, репортажи) либо спецпроекты, проекты своих медиа о кино, добавив краткий рассказ о себе, опыте работы или небольшое эссе о том, почему вы хотите стать киножурналистами.
Куратором курса выступает российский киножурналист, руководитель службы новостей, Кино-Театр.Ру, а также отборщик конкурсной программы международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева
. Лекторами станут опытные киножурналисты, создатели телеграм-каналов, редакторы информационных агентств, ТВ и отраслевых медиа, пиарщики крупных отечественных киностудий: Наталья Баринова (ТАСС), Мария Яхьяева («Москва-24» и телеграм-канал Кино-Театр.Ру
), Евгений Ткачев («Афиша» и телеграм-канал «Парни из Читальни
»), Ирина Данилова (PR «Марс Медиа»). Обучающий курс по киножурналистике смогут пройти 10 финалистов конкурса, а трое победителей получат оплачиваемую стажировку на Кино-Театр.Ру.
Дедлайн приема заявок на направление «Киножурналистика и новые медиа» — 10 сентября, на «Сценарий сериала» — 19 сентября, победители будут объявлены 15 октября. Подать заявку на участие
в творческой лаборатории могут граждане РФ старше 14 лет.
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