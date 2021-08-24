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Документальный сериал «Как снимали войну» номинирован на премию «ТЭФИ-Мультимедиа»

24 августа
2021 год

Новости кино >>
24 августа 2021
Документальный интернет-проект о фронтовых операторах «Как снимали войну» попал в лонг-лист национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа».

Документальный сериал «Как снимали войну» номинирован на премию «ТЭФИ-Мультимедиа»

Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам хроники и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Документальный сериал начал выходить в мае 2020 года, всего было снято 20 роликов. Он создан Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Помимо «Как снимали войну», на премию «ТЭФИ-Мультимедиа» в категории «Документальный фильм» претендуют еще восемь проектов. В их числе — «История российской поп-музыки» от Lenta.ru, «Михаил Якушин. Первый среди первых» футбольного клуба «Динамо – Москва», «Пятьдесят вторая» телеграм-канала Mash, «Крепость. История Российского кризиса» видеосервиса START, «Нет значит нет» интернет-СМИ «ТОК» и другие. Имена победителей объявят 11 сентября на церемонии в Зимнем театре Сочи.
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