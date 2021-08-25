У самого синего more.tv: Репортаж со съемочной площадки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»

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«Dомашний» приступил к работе над четырехсерийной мелодрамой

Дарья Калмыкова начнет «Игру в дочки-матери»

Премьера новых эпизодов состоится этой осенью

В третьем сезоне «Трудных подростков» сыграла актриса фильма «Герда» Анастасия Красовская

25 августа

Александр Петров возглавил топ главных молодых актеров в России

В рейтинг также попали Милош Бикович, Кирилл Нагиев, Павел Прилучный и Юра Борисов