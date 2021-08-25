У самого синего more.tv: Репортаж со съемочной площадки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»

По заказу онлайн-сервиса more.tv в Москве и ближайшем Подмосковье начались съемки шестисерийной антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых». Шоуранером проекта стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, придумавший этот проект два года назад. Пять съемочных групп автономно работают над новым прочтением классических пушкинских произведений, в которых не будет использоваться хрестоматийный текст Александра Сергеевича, а сюжеты переместятся в современность. Чтобы узнать, а что, собственно, в проекте осталось от Пушкина и почему он «для взрослых», Кино-Театр.Ру отправился на съемочную площадку одного из фильмов этого интригующего цикла.
Понаблюдать за работой над «Рыбкой», начавшейся в яхт-клубе в подмосковных Водниках, мы приехали на третий съемочный день, как раз в тот момент, когда на Москву обрушился тропический ливень. Актеры и автобус с массовкой стояли в пробках, а специалисты и техники частично сидели по своим трейлерам в ожидании распоряжений, а частично в полиэтиленовых плащах и с рациями перемещались между вагончиками и пляжем, где по плану должны были снимать две сцены. Надежды на благополучный исход у нас было немного, потому что интернет обещал затяжные осадки, буквально на три дня. Но вот несколько раз туда-сюда бодро прошагали режиссер и оператор, и по их настрою стало понятно, что плохая погода – не причина менять планы.
фото: PR-служба more.tv
Удивительно, что к моменту появления Ингеборги Золотой рыбки Дапкунайте дождь прекратился. Актриса сразу ушла на грим, готовиться к съемочной сцене. В это же время подъехал автобус с актерами массовых сцен, участниками большого вечернего эпизода – вечеринки на кинофестивале. «Кто из вас официанты, а кто гость?» - спрашивала ассистентка по костюмам и уводила переодевать девушек, многие из которых принесли собственные вечерние костюмы.
Для съемок первой сцены на причале приготовили кресло и столик для героини-рыбки, на нем маленький аквариум с настоящей золотой рыбкой. Два чернокожих парня, тоже актеры этого эпизода, до этого долго и с упоением фотографировавшие друг друга на фоне яхт, должны были изображать официантов (а может и рабов) Золотой Рыбки и приносить на подносе яства. «Что поставить, фрукты или кокос?», — советовались художники и реквизиторы. Далее по сюжету один из парней выплескивал рыбку из аквариума с причала прямо в воду. «Выбрасывать рыбку не надо, надо только сделать вид», — попросила ассистентка. А потом, внезапно засомневавшись, уточнила: «Вы понимаете по-русски?» На этом месте журналистов попросили временно покинуть площадку, и мы ушли, немного волнуясь за судьбу живой рыбки. Вдруг ее случайно все-таки сольют в Клязьминское водохранилище.
фото: Екатерина Визгалова
Постепенно появились и те, кто наконец-то смог все объяснить. «По милости Михаила Зыгаря мне пришлось по несколько раз перечитать сказки Пушкина, — поделился креативный продюсер сериала Жора Крыжовников. — У меня дочка, мы с ней их тоже, конечно, читали и слушали. Хотя у нас проект для взрослых. Это провокация, от которой беречь надо детей, попытка перенести текст Пушкина в современность: в нулевые, в наше время и даже в будущее. Быть соразмерным Пушкину и как-то соответствовать ему невозможно, но похулиганить вместе с ним, как с соавтором, наверное, у нас шансы есть. Замечательная команда сценаристов собралась: Денис Уточкин, который написал «Обычную женщину», Женя Хрипкова, мой соавтор по «Звоните ДиКаприо», Андрей Золотарев, автор «Притяжения», «Льда». Мы не претендуем на то, чтобы воплотить поэзию Александра Сергеевича, это скорее, попытка взять и представить, как бы могли выглядеть персонажи сказок в немного хулиганском современном кино. Поэтому Золотая рыбка у нас – некая властная женщина, у которой есть полномочия, чтобы повлиять на судьбу бедного рыбака, у которого молодая жена сидит со сломанной стиральной машиной».
Шоуранер Михаил Зыгарь тоже объяснил «взрослость» проекта: «Нам придется поставить возрастное ограничение 18+, хотя взрослость у нас не только в эротическом плане. Многие из нас читали сказки, когда были маленькие, поэтому мы прошли их «по поверхности». Мы не погружались внутрь, не понимали, почему Золотой петушок клюнул царя в макушку и куда в этот момент делась царица. Почему Балда согласился год работать за три щелбана Попу. На самом деле у Пушкина не детские произведения, и они имеют глубокий философский смысл. Именно это мы имеем в виду, когда называем наш фильм "сказки для взрослых"».
Журналистам были интересны детали, технические моменты, ведь в известных нам сказках много превращений и волшебства, как планируется их воплощать или чем заменять. Оказалось, что волшебство в сериале заменит интернет, гаджеты и современные технологии, а физическую смерть – смерть виртуальная. Предположим, что последнее обозначает, что царевна в «Сказке о мертвой царевне» удалит свой инстаграм и окажется «мертвой для интернет-аудитории», но это пока наши догадки.
фото: Екатерина Визгалова
«Мы отказываемся от волшебства и подменяем его современными технологиями, — отметил Зыгарь. — Но на самом деле мы не можем заменить главного, того, что сам Пушкин – это и есть какое-то странное волшебство. Когда ты имеешь дело с произведениями такого масштаба, вокруг тебя начинает твориться что-то волшебное. Часто такое происходит: когда люди берутся за экранизацию «Мастера и Маргариту», с ними происходит некоторая чертовщина, а когда люди берутся за Пушкина, с ними происходят прекрасные светлые чудеса. Потому что Пушкин очень светлый человек. Я смотрю на то, как Ксения, Ингеборга и остальная команда работают, горжусь и ими и радуюсь тому, что Пушкин вдохновил нас на все это».
К разговору присоединились Ксения Зуева и Ингеборга Дапкунайте, завершившие сцену с «выпуском символической рыбки в синее море» (она осталась цела, аквариум походил по рукам и осел у девушки из реквизиторской группы. Риторический вопрос оффтоп: куда вообще потом уходят все эти вещи со съемочной площадки?). «Мы снимаем всего два дня назад, а обсуждать эту историю с Женей Беркович мы начали два года назад, — сказала Ксения Зуева. — И с самого начала у нас перед глазами в качестве исполнительницы роли Рыбки была только Ингеборга. Мы тогда загадали желание, чтобы она сыграла роль, и оно исполнилось. Все получается дико искренне и потрясающе красиво, и в нашей истории очень много боли, эмоций, юмора и стиля. Я получаю большое удовольствие от процесса».
фото: Екатерина Визгалова
Ингеборга улыбалась и соглашалась, что за полтора дня работы актеры и члены команды уже очень полюбили друг друга. А затем добавила: «Я играю Золотую Рыбку, поэтому загадывайте желание, друзья, но будьте осторожны, потому что я могу их исполнить, и вы должны серьезно подумать перед тем, как что-то пожелать». После ее слов на небе появилась радуга – чем не волшебство? Спасибо Пушкину за это.
На площадку приехала Лолита Милявская – у нее камео в вечерней сцене вечеринки. На пирсе поставили две террасы – одна для дискотеки (к ней уже оделись и загримировались актеры массовых сцен), на другой табличка VIP, там как раз разлили реквизит по бокалам. Здесь Лолита будет исполнять свой хит «Пошлю его на небо за звездочкой», который Михаил Зыгарь называет манифестом фильма.
фото: PR-служба more.tv
«Я не люблю слово "камео", но для этого проекта я сделала исключение, потому что Михаил Зыгарь – мой сосед, Нателла Крапивина (еще один продюсер сериала – прим.ред) – моя подруга, и когда они мне сказали, что надо сняться в эпизоде, я поняла, что не могу отказать друзьям», — рассказала Лолита о том, как попала на этот проект, а затем поделилась интересными мыслями об актуальности «Сказки о рыбаке и рыбке». По ее словам, это «большая психологическая притча». «С появлением психологов выяснилось, что огромное количество сказок вредны. «Золушка», например. Или другие, где герои живут в ожидании принца и коня. А это самая актуальная сказка на сегодняшний день, потому что старик за 30 лет не разобрался, с какой старухой он живет, и это кладезь для психологов. Старуха оказалось конченной сволочью, ей всегда было всего мало – сюжет актуальный, как никогда. Правда, роль старухи мне никто не предложил», — в заключении не то посетовала, не то похвасталась певица.
Перед съемками «крайней» (последней – прим. ред.) на сегодня сцены все актеры и авторы собрались вместе и разбили тарелку, после чего осколки разлетелись на несколько метров, а по рации попросили пластырь. Актеров массовых сцен пригласили занять места под навесом, и они, не дожидаясь никаких указаний, сразу же принялись пританцовывать под музыку и занимались этим весь следующий час, причем в конце, измаявшиеся от ожиданий, танцевали не только «гости фестиваля» с реквизитными напитками в бокалах, которые нельзя пить, но и «официанты».
фото: PR-служба more.tv
В то же время в павильоне напротив репетировали сложную сцену Лолита и Дарья Жовнер, исполнительница роли Старухи. В этой сцене изрядно выпившая Старуха пускается вразнос под «Пошлю его на», беззастенчиво виснет на исполнительнице, невпопад поет вместе с ней и ведет себя максимально отвязно. На глазах у сотни наблюдателей Дарья Жовнер вошла в образ сильно пьяной неадекватной женщины и отработала сначала репетицию без камеры, а затем с камерой. Уже стемнело, когда прозвучала команда «Мотор. Начали».
«Рыбка» — лишь одна картина из цикла. Параллельно начинается работа над «Балдой» (эта история происходит в начале нулевых), кто ее воплотит, пока не обговаривается, авторы не распространялись и о том, какие еще сказки будут переработаны, хотя по отдельным фразам и комментариям мы догадались, что это будет «Золотой петушок», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане». Зрителей ждет постмодернистский проект с юмором и провокациями, в котором Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Все истории будут разножанровые, снятые в разной стилистике, хотя несколько персонажей перетекающих из фильма в фильм все же планируются. Но над каждой сказкой работают разные команды, а значит и Пушкин в каждом фильме будет разный. Михаил Зыгарь считает, что самому Александру Сергеевичу такое обращение с его произведениями очень бы понравилось. «Я уверен, что он рад. Он ведь человек очень продвинутый», — подытожил автор идеи взрослых сказок.
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