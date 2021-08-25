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Павел Трубинер приступил к съемкам в продолжении детектива «Второе зрение»

25 августа
2021 год

Новости кино >>
25 августа 2021
В Москве стартовали съемки второго сезона детективного сериала «Второе зрение» с Павлом Трубинером в главной роли. К продолжению проекта присоединились Наталия Земцова и Анна Бегунова, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, где состоится премьера новых эпизодов.

Павел Трубинер приступил к съемкам в продолжении детектива «Второе зрение»

Герой Трубинера — оперативник «убойного» отдела Дмитрий Ефимов, который в результате служебной ошибки потерял возможность видеть, но при этом у него обострились другие чувства. Теперь любая «незначительная» деталь, будь то необычный звук или тонкий запах, может стать для него зацепкой – незрячий, он способен увидеть на месте преступления гораздо больше, чем его коллеги. В новом сезоне компанию в расследованиях ему составят новая напарница Рита Черешнева и старый верный друг, пес-поводырь Дядя Фёдор. Ефимову предстоит потерять очень близкого человека, но и найти в себе силы, чтобы отправиться на поиски убийцы.

Для работы над продолжением на площадке спустя пять лет собралась актерская команда первого сезона: вместе с Павлом Трубинером в кадре появятся Александр Галибин, Азамат Нигманов, Александр Фисенко, Микаэль Джанибекян, Илья Кипоренко, Марта Дроздова и другие. Режиссерское кресло занял Владимир ВиноградовГости из прошлого»).
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