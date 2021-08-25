Павел Трубинер приступил к съемкам в продолжении детектива «Второе зрение»

В Москве стартовали съемки второго сезона детективного сериала «Второе зрение
» с Павлом Трубинером
в главной роли. К продолжению проекта присоединились Наталия Земцова
и Анна Бегунова
, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, где состоится премьера новых эпизодов.
Герой Трубинера — оперативник «убойного» отдела Дмитрий Ефимов, который в результате служебной ошибки потерял возможность видеть, но при этом у него обострились другие чувства. Теперь любая «незначительная» деталь, будь то необычный звук или тонкий запах, может стать для него зацепкой – незрячий, он способен увидеть на месте преступления гораздо больше, чем его коллеги. В новом сезоне компанию в расследованиях ему составят новая напарница Рита Черешнева и старый верный друг, пес-поводырь Дядя Фёдор. Ефимову предстоит потерять очень близкого человека, но и найти в себе силы, чтобы отправиться на поиски убийцы.
Для работы над продолжением на площадке спустя пять лет собралась актерская команда первого сезона: вместе с Павлом Трубинером в кадре появятся Александр Галибин
, Азамат Нигманов
, Александр Фисенко
, Микаэль Джанибекян
, Илья Кипоренко
, Марта Дроздова
и другие. Режиссерское кресло занял Владимир Виноградов
(«Гости из прошлого
»).
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