Александр Петров возглавил топ главных молодых актеров в России

Александр Петров
возглавил рейтинг главных молодых актеров в России, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика
» совместно с Кино-Театр.Ру
. В первую тройку ведущих артистов, чей возраст не превышает 35 лет, также вошли Милош Бикович
и Кирилл Нагиев
.
Среди ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность артистов, — общее количество кинопроектов и главных ролей, степень участия в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на OTT-сервисах. Новым условием стало попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выпущенные онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.
Именно Петров среди всех участников топа может похвастать самой внушительной посещаемостью своих картин и их востребованностью онлайн. Он чаще всех играет главные роли и активно участвует в рекламных кампаниях. Второе место досталось Милошу Биковичу, который стал рекордсменом по показателю просмотров своих проектов в сети («Холоп
» и «Отель "Белград"
»). Кирилл Нагиев, оказавшийся на третьем месте, своим высоким положением в топе обязан кинопрокатным успехам картин «Холоп» и «Марафон желаний
». Четвертое место занял Павел Прилучный
— самый яркий пример звезды ТВ. Пятерку лучших замыкает Юра Борисов
, получивший самый высокий балл за наградные достижения.
Далее по списку расположились Виктор Хориняк
и Иван Янковский
, разделившие шестую и седьмую строчки, Семен Трескунов
, ставший самым молодым участником рейтинга, а также Борис Дергачев
и Алексей Демидов
.
Год назад «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список главных продюсеров, режиссеров
, актеров
и актрис
десятилетия, который оказался востребован и получил широкую цитируемость. На этот раз аналитики БК работали с коллегами из Кино-Театр.Ру, которые предоставили данные собственной базы участников современного кинопроцесса. Эти данные были положены в основу некоторых критериев успешности фигурантов топов.
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