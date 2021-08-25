В третьем сезоне «Трудных подростков» сыграла актриса фильма «Герда» Анастасия Красовская

По сюжету популярный футболист Антон Ковалев (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему должность тренера, чтобы подготовить непростых ребят к местной олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык со своими подопечными.
фото: Пресс-служба more.tv
В третьем сезоне Фил расстался с Кристиной. Никита ушел из дома. Яна живет под строгим родительским контролем. Женя с Геной пытаются строить серьезные отношения. Платон влюбляется в девочку из правильной семьи. Даня занят своей футбольной карьерой. Макс попадает в новые неприятности. А в центре помощи трудным подросткам грядут перестановки. На директорское место Германа Алексеевича пришла карьеристка Александра (Екатерина Молоховская), планирующая распустить футбольную команду. Этим она может помешать Ковалеву вернуться в большой спорт. Но еще больше жизнь тренеру способна осложнить новая воспитанница Влада (Анастасия Красовская), которую с Ковалевым связывает общий секрет.
Ведущие актеры «Трудных подростков» вернулись к своим ролям, а режиссуру проекта вновь взял на себя Рустам Ильясов. Премьера новых серий состоится этой осенью на more.tv.
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