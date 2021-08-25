Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября

Онлайн-кинотеатр KION в рамках Strelka Film Festival провел презентацию осенней линейки премьер. В числе самых ожидаемых релизов – сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновым в роли знаменитого шансонье. Цифровая премьера проекта состоится уже 13 сентября.
На сегодняшний день у KION, по словам Мишина, 3,2 млн подписчиков – в основном, это абоненты «экосистемы» МТС. Ядро аудитории при этом составляют зрители 30-40 лет, «живущие здесь и сейчас». Именно поэтому упор сервис будет делать на современные проекты, отказываясь от исторических и ретро-сериалов. Впрочем, и тут есть свои исключения. Мишин анонсировал, что в сотрудничестве с Первым каналом KION выпустит восьмисерийный сериал «Союз спасения», основанный на одноименном фильме.
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