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Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября

25 августа
2021 год

Новости кино >>
25 августа 2021
Онлайн-кинотеатр KION в рамках Strelka Film Festival провел презентацию осенней линейки премьер. В числе самых ожидаемых релизов – сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновым в роли знаменитого шансонье. Цифровая премьера проекта состоится уже 13 сентября.

Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Среди других осенний новинок – «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой о 15-летнем школьнике Гоше, который, чтобы справиться с психологической травмой, собирается стать стендап-комиком, «Товарищ Майор» Бориса Хлебникова с Евгением Сытым в роли майора ФСБ, вдруг решившего «причинять добро», киносторис «Отец Сергий», еще до выхода продленный на второй сезон, и киноальманах «Шестнадцать +», новелла «Хейт» из которого будет представлена в короткометражном конкурсе «Кинотавра».

До конца года на KION также выйдут сериал Оксаны Карас «Чиновница» с Викторией Толстогановой в главной роли, триллер Анны Зайцевой «Хочу в игру», драма с Дарьей Урсуляк и Любовью Толкалиной «Бег улиток», сериал с Любовью Аксеновой «Почка», киносторис «Два» и две документальные кинокартины «Веселый молочник» и «Город музыки».

Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Глава KION Игорь Мишин также рассказал о продолжениях уже известных оригинальных проектов сервиса. Так, вторые сезоны появятся у «Секретов семейной жизни», «Клиники счастья», «Аферы» и «Подслушано». А вот «Хрустальный», ставший, кстати, лидером по просмотрам, пока остается без продолжения – исполнитель главной роли Антон Васильев эмоционально не готов вновь участвовать в этом тяжелом сериале.

На сегодняшний день у KION, по словам Мишина, 3,2 млн подписчиков – в основном, это абоненты «экосистемы» МТС. Ядро аудитории при этом составляют зрители 30-40 лет, «живущие здесь и сейчас». Именно поэтому упор сервис будет делать на современные проекты, отказываясь от исторических и ретро-сериалов. Впрочем, и тут есть свои исключения. Мишин анонсировал, что в сотрудничестве с Первым каналом KION выпустит восьмисерийный сериал «Союз спасения», основанный на одноименном фильме.
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№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   25.08.2021 - 20:02
Мечтаю посмотреть. А знаете, я представляла себе Милоша Биковича в роли Вертинского, когда "Магомаева" смотрела. Просто потому, что Вертинский современник Двинского. читать далее>>
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Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября фотографии
Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября фотографии
Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября фотографии
Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября фотографии
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