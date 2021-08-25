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Дарья Калмыкова начнет «Игру в дочки-матери»

25 августа
2021 год

Новости кино >>
25 августа 2021
Стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Игра в дочки-матери» с Дарьей Калмыковой и Игорем Тепловым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где состоится премьера проекта.

Дарья Калмыкова начнет «Игру в дочки-матери»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Марина заведует небольшой провинциальной библиотекой и одна растит 12-летнюю дочку Яну. Женщина мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с которым давно встречается. Вскоре он делает ей предложение, но героиня вдруг обнаруживает у него в телефоне романтическую переписку. Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего знакомого детектива, который находит доказательства измены.

Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут подруга заботливо предлагает переехать к ней. Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы такую маму. И тут выясняется правда: Татьяна – биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе дочь.

«Мне очень понравился сценарий, в первую очередь, потому что здесь интересная героиня, есть, что играть. Вторым плюсом для было то, что моим партнером стал Игорь Теплов, с которым мы давно знакомы, со времен Школы-студии МХАТ. Мы понимаем и чувствуем друг друга на площадке, а это всегда хорошо для роли. У нас вся группа – профессионалы, от гримеров до режиссера. Уверена, зрители получат такое же удовольствие от нашего фильма, какое мы получаем на его съемках», — рассказала Дарья Калмыкова.
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Дарья КалмыковаИгорь Теплов
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Игра в дочки-матери

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