Дарья Калмыкова начнет «Игру в дочки-матери»

Главная героиня Марина заведует небольшой провинциальной библиотекой и одна растит 12-летнюю дочку Яну. Женщина мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с которым давно встречается. Вскоре он делает ей предложение, но героиня вдруг обнаруживает у него в телефоне романтическую переписку. Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего знакомого детектива, который находит доказательства измены.
Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут подруга заботливо предлагает переехать к ней. Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы такую маму. И тут выясняется правда: Татьяна – биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе дочь.
«Мне очень понравился сценарий, в первую очередь, потому что здесь интересная героиня, есть, что играть. Вторым плюсом для было то, что моим партнером стал Игорь Теплов, с которым мы давно знакомы, со времен Школы-студии МХАТ. Мы понимаем и чувствуем друг друга на площадке, а это всегда хорошо для роли. У нас вся группа – профессионалы, от гримеров до режиссера. Уверена, зрители получат такое же удовольствие от нашего фильма, какое мы получаем на его съемках», — рассказала Дарья Калмыкова.
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