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Продолжение детектива «Пес» с Никитой Панфиловым стартует 30 августа

25 августа
2021 год

Новости кино >>
25 августа 2021
Продолжение сериала «Пес» выйдет 30 августа в эфире НТВ. Главные роли в картине неизменно исполняют Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар, сообщает пресс-служба телеканала.

Продолжение детектива «Пес» с Никитой Панфиловым стартует 30 августа
фото: Пресс-служба НТВ

В новых сериях Максу Максимову и его четвероногому напарнику предстоит узнать, какое отношение имеют бабочки к загадочной гибели женщины, почему частная охрана не смогла остановить убийцу своего хозяина, богатого бизнесмена, что стало причиной смерти гадалки и многое другое. Тем временем Пес начнет проявлять чудеса телепатии, Лена (Ольга Олексий) будет блистать интуицией, а вездесущему Гнездилову (Михаил Жонин) начнут сниться сны, в которых четвероногий напарник будет давать ему подсказки по раскрытию очередного дела.

«Сериал «Пес» как хорошее вино – с годами становится только лучше. Мне кажется, что последний сезон получился одним из самых захватывающих: каких только приключений не было, и всё было достаточно масштабно – и драки, и погони, и трюки, и даже падающие с крыш домов машины. Я думаю, этот сезон просто обязан стать одним из лучших. Болезнь Гнездилова тоже прогрессирует – не без нашей помощи, конечно. «Пса» будет интересно посмотреть всем – и большим, и маленьким», — говорит Никита Панфилов.
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