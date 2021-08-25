«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»

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Новые эпизоды покажут на НТВ

Продолжение детектива «Пес» с Никитой Панфиловым стартует 30 августа

«Dомашний» приступил к работе над четырехсерийной мелодрамой

Дарья Калмыкова начнет «Игру в дочки-матери»

25 августа

Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября

В числе других осенних премьер KION – «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой и «Товарищ Майор» Бориса Хлебникова