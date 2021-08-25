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«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»

25 августа
2021 год

Новости кино >>
25 августа 2021
Фильм Татьяны Федоровской «Белый кит» из линейки IVI Originals примет участие в основном конкурсе XXIX Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 27 августа по 1 сентября.

«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба IVI

Картина рассказывает об обратной стороне усыновления детей и сложностях, с которыми сталкиваются приемные родители. Главные роли в проекте исполнили вильнюсские актеры Дайнюс Гавенонис и Раса Самуолите. Одним из продюсеров выступил Никита Михалков.

«Я не раз слышала эти истории в реальной жизни, и одну из них рассказала в своём фильме. Быть приемным родителем непросто. Если у ребёнка появляются серьёзные проблемы со здоровьем (это может быть наследственная болезнь, к примеру) или они просто не сходятся характерами, возникает дилемма: вернуть или не вернуть? Желание сдать ребёнка обратно или поменять на другого велико. А некоторые потенциальные приёмные родители уже в приют приходят с «запросом», какого именно ребёнка хотят взять. И обычно первые три «пункта» — цвет глаз, цвет волос и пол. Всё происходит на уровне потребления. Речи о том, чтобы помочь ребёнку, вырастить личность и вывести её в жизнь, не идёт», — рассказала Татьяна Федоровская о своем дебютном полном метре.

Помимо «Белого кита» в основном конкурсе смотра «Окно в Европу» представлено 10 кинолент. В их числе «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко, «Первый снег» Натальи Кончаловской, «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» Дмитрия Тархова и Армена Акопяна, «Вертолет» Михаила Лукачевского, «Второе солнце» Рината Ташимова, «Земун» Эдуарда Жолнина, «Капкан» Галины Узаровой, «Продление жизни» Дмитрия Фальковича, «Рапана» Виталия Суслина и «Сон» Марии Батовой. Работы оценят Дарья Жовнер, Дмитрий Савельев, Юрий Обухов, Дмитрий Муляр и председатель жюри Лариса Садилова.
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