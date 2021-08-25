«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»

Картина рассказывает об обратной стороне усыновления детей и сложностях, с которыми сталкиваются приемные родители. Главные роли в проекте исполнили вильнюсские актеры Дайнюс Гавенонис и Раса Самуолите. Одним из продюсеров выступил Никита Михалков.
«Я не раз слышала эти истории в реальной жизни, и одну из них рассказала в своём фильме. Быть приемным родителем непросто. Если у ребёнка появляются серьёзные проблемы со здоровьем (это может быть наследственная болезнь, к примеру) или они просто не сходятся характерами, возникает дилемма: вернуть или не вернуть? Желание сдать ребёнка обратно или поменять на другого велико. А некоторые потенциальные приёмные родители уже в приют приходят с «запросом», какого именно ребёнка хотят взять. И обычно первые три «пункта» — цвет глаз, цвет волос и пол. Всё происходит на уровне потребления. Речи о том, чтобы помочь ребёнку, вырастить личность и вывести её в жизнь, не идёт», — рассказала Татьяна Федоровская о своем дебютном полном метре.
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