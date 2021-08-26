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Кристиан Бейл перевоплотится в пастора-наркодилера

26 августа
2021 год

Новости кино >>
26 августа 2021
Кристиан Бейл воплотит образ пастора-наркодилера Джона Ли Бишопа, героя статьи Vanity Fair «The Church Of Living Dangerously». Как сообщает Deadline, за сценарий пока безымянного проекта отвечает Чарлз РэндольфИгра на понижение»), а за режиссуру — Джей Роуч.

Кристиан Бейл перевоплотится в пастора-наркодилера

У Джона Ли Бишопа было тяжелое детство. Он дрался со своими сверстниками в бойцовском клубе, который организовали его дяди ради забавы. Повзрослев, мужчина стал пастором церкви, расположенной в Портленде на территории бывшего супермаркета.

Бишоп был прирожденным шоуменом: приводил на проповеди настоящих животных, рассказывая о Ноевом ковчеге, и однажды его чуть не растерзал бенгальский тигр. Вскоре у проповедника появились проблемы с алкоголем. Его сын Дэвид начал употреблять наркотики, и чтобы понять, как избавить парня от зависимости, пастор и сам пристрастился к запрещенным веществам. В итоге проповедник занялся контрабандой наркотиков, но был пойман на границе с Мексикой и приговорен к пяти годам лишения свободы.
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№ 1
Анастасия Стипко   26.08.2021 - 12:10
Очень люблю этого актера и буду ждать фильм! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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