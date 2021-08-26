Кристиан Бейл перевоплотится в пастора-наркодилера

Кристиан Бейл
воплотит образ пастора-наркодилера Джона Ли Бишопа, героя статьи Vanity Fair
«The Church Of Living Dangerously». Как сообщает Deadline
, за сценарий пока безымянного проекта отвечает Чарлз Рэндольф
(«Игра на понижение
»), а за режиссуру — Джей Роуч
.
У Джона Ли Бишопа было тяжелое детство. Он дрался со своими сверстниками в бойцовском клубе, который организовали его дяди ради забавы. Повзрослев, мужчина стал пастором церкви, расположенной в Портленде на территории бывшего супермаркета.
Бишоп был прирожденным шоуменом: приводил на проповеди настоящих животных, рассказывая о Ноевом ковчеге, и однажды его чуть не растерзал бенгальский тигр. Вскоре у проповедника появились проблемы с алкоголем. Его сын Дэвид начал употреблять наркотики, и чтобы понять, как избавить парня от зависимости, пастор и сам пристрастился к запрещенным веществам. В итоге проповедник занялся контрабандой наркотиков, но был пойман на границе с Мексикой и приговорен к пяти годам лишения свободы.
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