Объявлены участники питчинга сериальных проектов «Кинотавра»

Фестиваль «Кинотавр
», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, определил участников питчинга сериальных проектов. Из 700 заявок было выбрано 10 финалистов, сообщает пресс-служба смотра.
Так, на питчинге будут представлены проекты «Лжецы» Тимура Левченко
и Зины Иткиной
, «Правда-матка» Светланы Акуневич, «Секспросвет» Сергея Лагодина, «Затмение» Игоря Каграманова
, «Личный прием. Старики» Елизаветы Стишовой
, «Станция» Виктории Зуевой
, «Двигатель» Саввы Минаева
и Евгения Керова
, «Лида тупит» Михаила Тяжева
, Дмитрия Рябикова и Елены Фонфрович, «Модель в хиджабе» Сабита Алиева и «Агрегатор желаний» Анастасии Соколовой и Александра Ермолина
.
В жюри питчинга войдут представители российских онлайн-платформ. Это креативный директор IVI Originals Илья Бурец
, креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников
, заместитель генерального директора видеоплатформы Premier Макар Кожухов
, генеральный директор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин
, шоураннер «Яндекс. Студии» Александра Ремизова
, продюсер и шоураннер видеосервиса START Ирина Сосновая
и генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев
.
Питчинг сериальных проектов на «Кинотавре» пройдет уже во второй раз. По итогам прошлогодней презентации
были запущены в производство два проекта, еще три находятся на стадии разработки.
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