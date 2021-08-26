Объявлены участники питчинга сериальных проектов «Кинотавра»

анонс

В основу сюжета легла статья Vanity Fair

Кристиан Бейл перевоплотится в пастора-наркодилера

25 августа

«Белый кит» Татьяны Федоровской покажут в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу»

Это первый фестивальный фильм из линейки IVI Originals