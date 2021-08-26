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Объявлены участники питчинга сериальных проектов «Кинотавра»

26 августа
2021 год

Новости кино >>
26 августа 2021
Фестиваль «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, определил участников питчинга сериальных проектов. Из 700 заявок было выбрано 10 финалистов, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены участники питчинга сериальных проектов «Кинотавра»

Так, на питчинге будут представлены проекты «Лжецы» Тимура Левченко и Зины Иткиной, «Правда-матка» Светланы Акуневич, «Секспросвет» Сергея Лагодина, «Затмение» Игоря Каграманова, «Личный прием. Старики» Елизаветы Стишовой, «Станция» Виктории Зуевой, «Двигатель» Саввы Минаева и Евгения Керова, «Лида тупит» Михаила Тяжева, Дмитрия Рябикова и Елены Фонфрович, «Модель в хиджабе» Сабита Алиева и «Агрегатор желаний» Анастасии Соколовой и Александра Ермолина.

В жюри питчинга войдут представители российских онлайн-платформ. Это креативный директор IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников, заместитель генерального директора видеоплатформы Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, шоураннер «Яндекс. Студии» Александра Ремизова, продюсер и шоураннер видеосервиса START Ирина Сосновая и генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

Питчинг сериальных проектов на «Кинотавре» пройдет уже во второй раз. По итогам прошлогодней презентации были запущены в производство два проекта, еще три находятся на стадии разработки.
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№ 1
Анастасия Стипко   26.08.2021 - 12:10
Так много сейчас разных конкурсов для начинающих - это круто! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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