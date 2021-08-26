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Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке

26 августа
2021 год

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26 августа 2021
В Москве и Подмосковье стартовали съемки детского фильма-сказки под рабочим названием «Яга-2020», режиссером которого выступает Карен Захаров, а продюсером – Александр Морозов, сообщает пресс-служба проекта.

Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке
фото: Пресс-служба фильма "Яга-2020"

Действие картины происходит в наши дни, когда любопытный школьник Сенька попадает в сказочный лес, скрытый от людских глаз заклятием Яги. Чтобы наложить заклятие снова, Яга отправляется в современный город на поиск волшебного дивноцвета. В городе встречи с Ягой уже тысячу лет ждëт Кощей, который остался жив после битвы с Иваном-царевичем. Кощей скрывается в темном подземелье и жаждет мести, ведь именно Яга помогла одолеть его. Предстоит новая битва добра и зла. Победит тот, кого поддержит школьник Сенька, который до последнего не верил, что оказался в сказке.

«Почему именно Яга — главная героиня? Это мой личный протест всем тем, кто снимает фильмы ужасов и страшилки про Ягу, про ее проклятия. Вы это серьезно? Вам какие сказки в детстве читали? Яга испокон веку добрым молодцам помогала, в печь сажала, это было, но хоть одного до конца изжарила? Хоть одного царевича сожрала? Наша Яга — добрая, но вредная. А вредная, потому что одинокая. И еще она прикольная, и Кикимора тоже, и все остальные сказочные герои тоже», – говорит сценарист Юрий Ненев.

Роль Бабы Ягы играет актриса Людмила Артемьева, а Кощеем стал Григорий Сиятвинда. Также в ленте заняты Олеся Железняк, Глафира Тарханова, Ян Цапник, Марат Башаров, Александр Ильин и другие актеры. Специально для съемок в павильонах были выстроены декорации с избушкой Бабы Яги и выкопан пруд для Кикиморы.

«Декорации в прямом смысле сказочные. В ближайшее время планируем съемки в Подмосковном лесу, где обитают наши сказочные герои. Реквизиторы колдуют над ступой Бабы Яги. Она будет не простая, а левитирующая. Актерам предстоит непростой грим… Но всех секретов пока раскрывать не буду, впереди еще много работы. Уверен, что получится хороший, добрый фильм, на который можно будет прийти в кинотеатр всей семьей и получить только позитивные эмоции и незабываемые впечатления», – отмечает продюсер Александр Морозов.
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Людмила АртемьеваМарат БашаровОлеся ЖелезнякКарен ЗахаровАлександр ИльинЮрий НеневГригорий СиятвиндаГлафира ТархановаЯн Цапник
фильмы
Яга–2020

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Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке фотографии
Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке фотографии
Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке фотографии
Людмила Артемьева сыграет Бабу Ягу в детской сказке фотографии
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